曾被曖昧對象嗆「根本直男」！　女歌手曝甜美真面目「竟當眾吃眼球」

記者蔡琛儀／台北報導

創作歌手Jocelyn 9.4.0 今年創作力大爆發，不僅舉辦個人首場售票演唱會，還立下「每月一首單曲」目標，，今推出新歌〈Sweet Sweet Boy〉，繼〈可是你知道嗎〉後，再度把戀愛裡單純心動化為旋律，就像蜂蜜融進冰紅茶般甜蜜。

▲Jocelyn 9.4.0推出新歌〈Sweet Sweet Boy〉。（圖／華風數位提供）

她坦言靈感源自自身經驗，笑說自己「超不浪漫」，曾因情人節嫌花浪費錢惹哭對方，甚至被曖昧對象吐槽「你是直男嗎？」但她心中的「Sweet Sweet Boy」，卻是會默默關心作息、體貼小舉動的人，比起鋪張更能打動她。

這首歌延續她調皮俏皮的風格，歌詞裡藏著挑逗語氣，例如「當你說你喜歡我的酒窩，好想咬你一口」，展現「小壞壞的可愛」。她透露創作時腦中就浮現雙人共舞畫面，因此也設計舞蹈編排，呼籲歌迷和另一半一起動起來，感受甜蜜心動。

▲Jocelyn 9.4.0首次挑戰MV自導自演。（圖／華風數位提供）

不只音樂，Jocelyn 9.4.0 也首次挑戰MV自導自演，將腦中畫面化為黑色幽默影像，甜美外表卻藏反差血腥劇情，甚至還吃「眼球」道具，呈現愛情裡「使壞卻可愛」的一面。