章子怡、胡歌躺槍！眾星悼念Armani　陸網一對比：93剛過也沒多感慨

記者陳芊秀／綜合報導

義大利時尚大師喬治亞曼尼（Giorgio Armani）辭世，享耆壽91歲，消息震驚全球。而中國大陸多位明星包括章子怡、胡歌、易烊千璽等人自昨日（4）深夜群起發文悼念，不料意外引發網友吐槽「93剛過也沒見多感慨」。

▲時尚大師喬治亞曼尼辭世，大陸多位明星發文悼念卻引發議論。（圖／翻攝自微博）

章子怡昨日深夜發文「永遠懷念Giorgio Armani先生」，她與該品牌合作長達20年，多次穿該品牌的衣服亮相各大影展，淵源深厚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲章子怡發文悼念。（圖／翻攝自微博）

胡歌則是於5日感性寫下百字文，感性回憶最後一次見到喬治亞曼尼，「他看上去有些疲憊，但依然堅持與每一位嘉賓合影留念，我忍不住對他說了句『好好休息！』……。」易烊千璽也轉發品牌訃聞並寫下：「感謝Armani先生曾給予世界美與力量，願優雅長存。」

▲胡歌發百字文悼念。（圖／翻攝自微博）

▲易烊千璽轉發並PO文悼念。（圖／翻攝自微博）



陸劇女神白鹿也發文：「感謝Giorgio Armani先生為這個時代留下了永恒經典，願老先生一路走好。」與品牌合作的女星童瑤發文：「剛剛聽到這個消息心裡很難過，偉大的設計師Armani老爺爺走好～。」還有曾舜晞、王星越、春曉等人氣明星都相繼發文。

▲多位明星發文悼念。（圖／翻攝自微博）

見到眾多明星發文悼念，陸網有人發文稱「最近深刻感受到娛樂圈明星們的文化認知水平（理解水準），悼念就悼念整那麽咯噔，尤其九三剛過也沒見多感慨，現在整波小作文就很尬」、「人的文采真是昨天無今天有的」、「抗戰80周年也沒見幾個明星真情實感的寫小作文」、「抗戰老兵去世也沒見他們緬懷」、「這些發言真是不適，果然娛樂圈名利場，只認利益。一些人好感瞬間無」、「發外網更合適點」。

而發文明星多與品牌方有合作甚至是代言人，粉絲認為這些明星就算與時尚大師交情不深，在社群上發文悼念、互動，也是人之常情。