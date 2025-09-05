陪伴摯友走人生最後一段　金高銀記者會當場爆哭：對不起⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓實力派女星金高銀近來接下新戲《妳和其餘的一切》主演，從角色年輕時期一直演到40歲，並面臨好友的生死關頭，她被問及如何詮釋，卻當場戳中淚點，哭得一發不可收拾，對於角色入戲極深，哽咽地說：「我思考著該怎麼送她離開，我想好好地送她走。」突現淚崩插曲。

金高銀、朴智賢出席新戲《妳和其餘的一切》記者會。

金高銀在《妳和其餘的一切》飾演柳恩中，她與從小的摯友千尚淵（朴智賢飾演）一起長大，但兩人個性、事業成就截然不同，在人生不同階段中彼此喜愛、憧憬、嫉妒又憎恨，數十年來對彼此又愛又恨，磨出一段刻骨友誼。

戲劇裡，恩中在40歲時得知千尚淵癌末，女方請求她陪伴自己度過人生最後一段旅程，金高銀聊起詮釋角色的心情，最終沒忍住情緒，「在收到尚淵的請求後，恩中苦惱了很久。」她回想角色的處境、逐漸眼眶泛紅，流下眼淚「這是我的淚點，所以對我來說這部作品真的很珍貴」。

金高銀記者會上回想詮釋角色時的心情，忍不住爆哭。



面對摯友的生死，金高銀突然在記者會上爆哭，由於台下眾多媒體在場，她雖然用手遮住臉，卻哭得越來越激動，並為自己的情緒失控道歉表示「對不起」，並哽咽地說「我思考著該怎麼送她離開，我想好好地送她走。」工作人員緊急遞上衛生紙，她在沈澱近3分鐘的時間後，才娓娓道來。

金高銀感謝朴智賢把千尚淵演繹得很好。



金高銀現場感謝朴智賢把千尚淵演繹得很好，「她的可靠感還有對她的感謝，無法用言語表達。第一次跟編劇見面時，編劇有大概跟我講解整個故事的架構，這個劇也有可能是被留下來的那個人的故事。」她把演技重點放在一起面對生死的心情，還有做出要陪伴她人生最後一程的決定時，還有在經歷一切被留下來的人，努力去詮釋新劇《妳和其餘的一切》的角色柳恩中。戲劇預計12日上架播出。