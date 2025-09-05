韓直播主涉下藥性侵！受害女痛訴：醒來時衣服脫光　男友竟在旁邊拍　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓刑事節目《事件班長》4日驚爆一起迷姦案，一名爆料者透露直播網紅李男是性侵犯，竟聯手好友B男下藥迷暈B男的女友，受害女醒來後才發現被拍下偷拍影片，且男友竟是共同主謀，令她崩潰不已。由於該名直播網紅A男不只在國內活躍，甚至還有在海外的平台活動，案件現雖已進入司法程序，但爆料者擔心有其他受害者，因此曝光該名直播主的惡行。

▲韓直播主涉下藥性侵，竟將魔抓伸向友人的女友。（圖／翻攝自JTBC）



爆料者向《事件班長》舉報直播網紅A男的惡行，由他所描述的來龍去脈，一名30歲女性與男友交往約1年半，男友卻突然向她提出，「我的好友是直播主李男，一起拍個情侶直播」，影片內容只是聊聊日常趣事，要不要喝酒都隨意，男友更表示李男會支付出演費，起初該名女子還有點猶豫，但經過男友的說服後，才答應出演。

▲受害女表示自己喝完酒就沒意識了，懷疑遭到對方下藥。（圖／翻攝自JTBC）



爆料者還原當天受害女遭侵害的過程，她本來不想喝酒，但直播間一直勸說「喝點威士忌」，不希望打斷節目的節奏，最終她喝下3杯酒，卻在某個瞬間失去了意識。受害女受訪時表示「我記得我大概只喝了2到4杯的威士忌，那之後卻完全沒記憶了，再次睜開眼的時候，我已經全部被脫光，直播主A男正在性侵我，而我男友就在旁邊看。」

▲▼受害女遭到性侵，男友竟在旁邊拍。（圖／翻攝自JTBC）



受害女遭到侵害，當場尖叫並衝下樓，同時卻聽到相機關掉的聲音，她怒指「現在在幹嘛」，男友與李男卻緊急把棉蓋蓋到沙發上，裝傻表示「怎麼了嗎」，直到她回過神才發現「當時有聽到相機關掉的聲音，而我被性侵的過程可能被直播了，覺得很恐懼」。

令受害女最崩潰的是，她向警方報案後，李男遭緊急逮補，在確認通訊軟體對話的過程中，她驟然發現男友也是一夥，「男友從前一晚就跟李男講電話，還說要在我的酒裡下藥。」警方已已獲得兩位加害男子的通話內容，兩人涉嫌性侵罪遭移送給檢方。只是李男身為直播主，不只在國內活動，還有在國外平台直播，目前不排除恐怕還有受害者。

