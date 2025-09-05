ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

家家「雙手合十迷因」紅了10年
感情走到盡頭的5大跡象
邊荷律道歉粉絲快哭了！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

江祖平 龔美富 龔益霆 三上悠亞 河北彩伽 佐藤勝利 邊荷律

韓直播主涉下藥性侵！受害女痛訴：醒來時衣服脫光　男友竟在旁邊拍　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓刑事節目《事件班長》4日驚爆一起迷姦案，一名爆料者透露直播網紅李男是性侵犯，竟聯手好友B男下藥迷暈B男的女友，受害女醒來後才發現被拍下偷拍影片，且男友竟是共同主謀，令她崩潰不已。由於該名直播網紅A男不只在國內活躍，甚至還有在海外的平台活動，案件現雖已進入司法程序，但爆料者擔心有其他受害者，因此曝光該名直播主的惡行。

▲▼韓直播主涉下藥性侵！受害女痛訴：醒來時衣服脫光　男友竟在旁邊拍　。（圖／翻攝自JTBC）

▲韓直播主涉下藥性侵，竟將魔抓伸向友人的女友。（圖／翻攝自JTBC）

爆料者向《事件班長》舉報直播網紅A男的惡行，由他所描述的來龍去脈，一名30歲女性與男友交往約1年半，男友卻突然向她提出，「我的好友是直播主李男，一起拍個情侶直播」，影片內容只是聊聊日常趣事，要不要喝酒都隨意，男友更表示李男會支付出演費，起初該名女子還有點猶豫，但經過男友的說服後，才答應出演。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受害女痛訴：醒來時衣服脫光　男友竟在旁邊拍　。（圖／翻攝自JTBC）

▲受害女表示自己喝完酒就沒意識了，懷疑遭到對方下藥。（圖／翻攝自JTBC）

爆料者還原當天受害女遭侵害的過程，她本來不想喝酒，但直播間一直勸說「喝點威士忌」，不希望打斷節目的節奏，最終她喝下3杯酒，卻在某個瞬間失去了意識。受害女受訪時表示「我記得我大概只喝了2到4杯的威士忌，那之後卻完全沒記憶了，再次睜開眼的時候，我已經全部被脫光，直播主A男正在性侵我，而我男友就在旁邊看。」

▲▼韓直播主涉下藥性侵！受害女痛訴：醒來時衣服脫光　男友竟在旁邊拍　。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼受害女遭到性侵，男友竟在旁邊拍。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼受害女遭到性侵，男友竟在旁邊拍。（圖／翻攝自JTBC）

受害女遭到侵害，當場尖叫並衝下樓，同時卻聽到相機關掉的聲音，她怒指「現在在幹嘛」，男友與李男卻緊急把棉蓋蓋到沙發上，裝傻表示「怎麼了嗎」，直到她回過神才發現「當時有聽到相機關掉的聲音，而我被性侵的過程可能被直播了，覺得很恐懼」。

令受害女最崩潰的是，她向警方報案後，李男遭緊急逮補，在確認通訊軟體對話的過程中，她驟然發現男友也是一夥，「男友從前一晚就跟李男講電話，還說要在我的酒裡下藥。」警方已已獲得兩位加害男子的通話內容，兩人涉嫌性侵罪遭移送給檢方。只是李男身為直播主，不只在國內活動，還有在國外平台直播，目前不排除恐怕還有受害者。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

事件班長

推薦閱讀

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕：原來情侶可以這樣喔？

12小時前

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

江祖平：我一定要索賠性侵罪！　「金額1300萬」點名龔益霆法院見

4小時前

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

龔益霆發文稱曾交往！江祖平怒回：不如一起去驗傷　氣喊「法院見」討道歉

15小時前

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目

11小時前

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

江祖平「熱擁底迪曾被拍」照片曝光　重疊交往龔益霆時間軸

5小時前

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總：道歉很難嗎？

16小時前

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

快訊／江祖平爆料男「真實身份被挖出」　三立副總龔美富認：是我兒子

23小時前

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！　穿夾腳拖逛夜市沒人認出

9/4 09:32

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

邊荷律偷偷回台快哭了！　無法幫粉絲簽名道歉：我們球場見！

13小時前

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

4小時前

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

江祖平再控當事男「性成癮」　連續砲轟：每天現場等人愛愛

9/3 21:55

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

江祖平控三立副總兒「拒道歉受害者」　遭冷回：她沒爽到嗎？

18小時前

熱門影音

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！

Cardi B遭記者無禮提問　爆氣丟筆：請尊重女人！
陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道

陳致遠.秀琴19歲女兒曝光　秀唱跳實力！將組女團出道
Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突抱怨：換太多假髮，額頭大脫皮
女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌

女星跟向華強握手「摳手心」　向太氣炸封殺：想搧她兩巴掌
聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣

聽到有人「用兩倍速追劇」　宋仲基難過：拜託別這樣
陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出

陳奕迅女兒陳康堤　首次公開演出
張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票

張學友抱病開唱狂破音　自責道歉歌迷：可以退票
蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」

蔡依林《PLAY我呸》MV這幕真的是薔薔！　她首公開內幕「沒試鏡就錄取」
Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本

Melody曝產後「沒有人要」　被嫌太高..導演直接丟劇本
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」

鄧超坐路邊「陪攤販奶奶賣菜」
胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」

胡宇威QQ 張艾嘉問陳庭妮「妳先生做什麼的？」
江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

江祖平怒公開性侵男正面照　揭露疑似是「25歲電視台員工」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B勝訴！呼籲：別肉搜女保全　突然吐TMI「換太多假髮，額頭大脫皮」

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

Cardi B出庭「翻白眼.問號臉」　表情包變迷因..發言超Real太好笑

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

蕾菈宣布離婚！掰了3年婚　「人生目標有不同的追求」

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

邰智源.KID驚喜合體「交情百面的」　否認《木曜4》主持群有心結：自然解散

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

曾沛慈老公真實身分曝光！　「建中北一女婚紗照」藏玄機

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

馬東石拳頭「跟他臉一樣大！」　糾正記者發音...朴炯植笑哭XD

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

江蕙演唱會最終場「台下親一片」　氣氛超感人..〈甲你攬牢牢〉唱到哭

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

李多慧想長住台灣：要歸化嗎？　被房價嚇到「需再工作10年XD」

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

恭喜！風田宣布結婚！　甜曬手寫信揭女方身分

看更多

【別說了...】開會與女友免提通話　被爆私下說主管多屁話還腳臭XD

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

劉亞仁涉毒緩刑2年定讞！極樂派對曝光　滿桌菸酒同席竟有國際大咖

34分鐘前21

韓直播主涉下藥性侵！受害女痛訴：醒來時衣服脫光　男友竟在旁邊拍　

55分鐘前21

短劇驚見「伸舌頭舔吻」女主角嚇到閉眼！　陸網批：女演員工傷

1小時前1

金鐘國護妻到家「發喜帖特別囑咐」！　池錫辰信守承諾：不能說

3小時前32

DAY6 10周年宣布續約JYPE！　感性告白：能走到今天全是My Day的功勞

3小時前610

7年前節目發言被挖「接近性騷擾」！陳零九罕發聲：沒有靈魂的玩笑

3小時前3

9月5日星座運勢／金牛桃花爛又遇投資警訊！　射手迎財運之神

3小時前2

范瑞君買靈骨塔遭詐騙「錢跟塔位都不見」　聽信好康道相報慘賠：不忍苛責

4小時前0

宋偉恩出道10年首封帝！　亞洲影視大獎淚崩：以為要被淘汰了

4小時前35

《RM》金鐘國今天要結婚了！　婚禮司儀由「15年摯友劉在錫」擔任

讀者迴響

熱門新聞

  1. 江祖平深夜再發聲！　掀無意識硬上內幕
    12小時前8877
  2. 江祖平：我一定要索賠性侵罪！
    4小時前5274
  3. 江祖平怒回：不如我們一起去驗傷
    15小時前3433
  4. AV男優點名1人「女優教科書」 揭三上悠亞、河北彩伽真面目
    11小時前3815
  5. 江祖平半年前熱擁底迪被拍！照片曝光
    5小時前2644
  6. 江祖平發不自殺聲明！　點名三立副總
    16小時前8046
  7. 江祖平揭醜聞！三立副總認：我兒
    23小時前132144
  8. 台中路邊「台客蹲小哥」竟是日本大咖男神！
    9/4 09:32123
  9. 邊荷律偷偷回台快哭了！　自責無法幫粉絲簽名
    13小時前368
  10. 《RM》金鐘國今天要結婚了！婚禮司儀劉在錫
    4小時前65
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

普渡新選擇-全聯調理包

普渡新選擇-全聯調理包

「文里補習班」開課啦！今天要來補「中元普渡供品」，一起來開箱全聯調理包！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合