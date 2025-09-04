第七屆「愛之日常音樂節」登陸台中！　李竺芯、阿爆都來了

記者蔡琛儀／台北報導

第七屆「愛之日常音樂節」今（4日）公布卡司，繼征戰加拿大「Pride Toronto」締造3萬人彩虹浪潮後，台灣粉絲高喊要更猛陣容，多倫多甚至窺探台中卡司，形成跨海互動。今年陣容證明其為唯一橫跨洲際、倡議平權並關懷愛滋的彩虹音樂節，11月15日將於台中圓滿戶外劇場再度掀狂潮。

▲▼小男孩樂團、阿爆。（圖／愛之日常音樂節提供）

首波名單驚喜滿滿，包括金曲大贏家李竺芯首度站上愛之日常、因〈Hey Girl〉爆紅的小男孩樂團、黃韻玲與兒子Arthur攜手「浪漫里樂團」，以及萬芳領軍「壯女們」展現成熟女性音樂力量。還有郭子＆浮花樂隊、DJ Ken Lin、霜淇淋（郭蘅祈x黃韻玲x陳建騏）輪番演出，共創舞台驚喜。

第七屆「愛之日常音樂節」同時是原民音樂大爆發！阿爆領軍「那屋瓦家族」再現多聲部吟唱震撼，桑布伊以幽默回應「入圍就是得獎？」笑翻全場，MATZKA則以雷鬼融合原民元素，三大金曲音樂人同台，成為音樂節最具精神象徵的篇章。

▲李竺芯。（圖／愛之日常音樂節提供）

另一亮點是新科金曲歌后李竺芯登場，她去年以《Suí 水》橫掃金曲36三項大獎，自稱「肖查某」引爆話題。這次站上第七屆「愛之日常音樂節」，她將以直率真誠與法式浪漫嗓音，再度帶給觀眾有趣又動人的音樂體驗。