吳怡霈入院動刀！最新狀況曝
夫妻長久經營的秘訣！
《玉骨遙》男星才剛出獄「又遭告」
19歲女星二代韓出道「首週只賣65張」！小哈利主打陸市場…已出2單曲

星二代追夢翻車1／小沈陽19歲女兒韓國出道受挫　EP首週僅賣65張「銷量悽慘」

▲大陸喜劇演員小沈陽愛女沈佳潤在韓國以個人身分出道，受限於外國人不易打進韓娛市場，她的EP銷量並不佳。（沈佳潤微博）

圖文／鏡週刊

大陸女星黃奕的12歲女兒黃芊玲最近因雖想一圓偶像女團星夢，卻因生父販毒前科與歌舞實力、顏值缺乏競爭力遭陸網友抵制出道，星二代想要入行，其實也並不一定如想像般容易。近日兩岸三地接連有好幾位星二代一闖星途，像是與黃芊玲恰為對比，喜劇演員小沈陽的女兒沈佳潤、黃磊的女兒黃多多、庾澄慶與伊能靜的兒子恩利，還有陳奕迅之女陳康堤，背後都各自有強大背景。

黃奕因女兒只是想當偶像歌手就遭網暴大為不捨，尤其部分網友拿僅12歲的黃芊玲，與喜劇演員小沈陽愛女，在韓國出道當歌手的沈佳潤相比，就更令黃奕母女尷尬。現年19歲的沈佳潤，7歲就加盟了真人秀《人生第一次》，13歲開直播當起了美妝博主，教大家如何化妝，今年6月19日以K-pop solo歌手的身份發行首張迷你專輯《Never Afraid》正式出道。

沈佳潤遺傳父母好口才，在舞台上表演時自信滿滿，且她造型打扮有著強烈的韓系風格，部分照片還被指神似韓國頂級女演員孔孝真，被媒體誇「全能型新人」。不過星二代出道難免會遭到不少非議，面對惡評，沈佳潤心理很強大，雖然EP銷量悽慘無比，截至6月26日專輯上架一週，單曲首周實體專輯銷量僅65張（韓國H榜資料），部分日期銷量近乎為零（如第3天僅1張）。主打曲《Freeze！》上線首小時韓國音源平臺僅7個點贊，MV首周播放量約2,000次，打歌舞台播放量1.9萬（90%來自中國網友），可見以一個外國人solo獨闖韓娛的困難有多大。

星二代追夢翻車1／小沈陽19歲女兒韓國出道受挫　EP首週僅賣65張「銷量悽慘」

▲庾恩利有媽媽伊能靜當他的經紀人，幫他規劃演藝事業，如今已推出新單曲。（恩利工作室微博）

星二代追夢翻車1／小沈陽19歲女兒韓國出道受挫　EP首週僅賣65張「銷量悽慘」

▲很久之前就傳黃磊要捧女兒黃多多出道，如今已確定她將與王一博、湯唯合演新片《人魚》。

最近星二代排隊等待出道，像是伊能靜與庾澄慶的兒子恩利，在伊能靜全力扶植栽培，還親自當他的經紀人護航下，如今已推出2支單曲〈Nihilistic Joy〉〈luvaboy〉，不過他主打大陸市場；陳奕迅的女兒陳康堤遺傳父親好歌喉，也要進軍樂壇，還請了魏如萱幫她寫歌。至於已經在營銷號間傳了很久要出道，曾經與父親黃磊一起上過綜藝《爸爸去哪兒》的黃磊長女黃多多（原名黃憶慈），如今已是19歲的小女人，顏值高的黃多多走的是演員賽道，如今已確定以女二號身分參演程耳導演的新片《人魚》，與王一博、湯唯等演員合作，由頂流、影后來帶領，可見黃磊在圈中的人脈與手腕。

星二代追夢翻車1／小沈陽19歲女兒韓國出道受挫　EP首週僅賣65張「銷量悽慘」

▲遺傳爸爸好歌喉，陳奕迅的女兒陳康堤已簽約唱片公司，即將推出新專輯。（香港華納音樂提供）

星二代追夢翻車1／小沈陽19歲女兒韓國出道受挫　EP首週僅賣65張「銷量悽慘」

▲李千娜21歲女兒顧穎參加大專院校生歌唱選秀節目《大學聲 YOUNG VOICE》當踢館挑戰者，媽媽也是經由選秀出道。（翻攝自大學聲臉書／顧穎IG）

台灣也不乏爸媽護航下闖星途的星二代，像是李千娜的21歲女兒顧穎參與近期選秀節目，引發網路熱議。有觀眾驚嘆她「基因神複製」了媽媽的美貌與歌喉，甚至留言：「音色很好」，她甚至將大女兒簽進自己公司，親手規劃女兒的未來發展。

星二代追夢翻車1／小沈陽19歲女兒韓國出道受挫　EP首週僅賣65張「銷量悽慘」

▲李㼈親自出馬擔任製片，拍攝電影《突破三千米的泳氣》力捧女兒李紫嫣當女主角，還有翁家明、范逸臣等人保駕。（泳氣電影提供）

另一方面，資深八點檔男星李㼈首度擔任電影製片，親自力捧愛女李紫嫣擔綱其新作《突破三千米的泳氣》的女主角。除主演父女首次同台飆戲，製作團隊更請來言承旭、春風、范逸臣、翁家明等重量級藝人演出或客串；片中李紫嫣挑戰一位即將失明的女生，展現高難度的表演，備受期待。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。


更多鏡週刊報導
星二代追夢翻車／獨家！星二代追夢慘翻車！黃奕女兒「家世黑歷史」被嫌棄　娘護短掀罵戰
星二代追夢翻車2／黃奕12歲女兒偶像夢掀罵戰　「英雄子女隱姓埋名、毒販子女享聚光燈」引爆輿論
二代綻星光／獨家！庾澄慶、伊能靜放手　庾恩利歌壇出道叛逆發聲

