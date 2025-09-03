浪人祭第10波卡司出爐！　阿爆率子弟兵、大咖金曲歌王也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2025 浪人祭 Vagabond Festival」最新公布第十波卡司，包括生祥樂隊、阿爆ft. 那屋瓦少女隊、八十八顆芭樂籽 88balaz、黃子軒與山平快與新竹北埔八音團、顏冠希與Leo王、Yappy，展現台語、客語、原住民語等母語音樂的旺盛能量。

▲ 阿爆與那屋瓦少女隊。（圖／笨道策展有限公司提供）

重量級民謠實驗代表生祥樂隊領銜出線，創作核心林生祥與鍾永豐長年關注土地議題，並以《大佛普拉斯》、《陽光普照》等電影配樂獲金曲、金馬肯定。同樣矚目的還有阿爆，她將攜手那屋瓦帶來紐約新計畫《886Waves》首演，直呼：「第一次參加浪人祭非常興奮，想和大家一起跳舞！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

成軍超過25年的樂團八十八顆芭樂籽則以粗獷自嘲姿態築起台灣地下搖滾精神；今年奪下「最佳客語專輯」、「最佳客語歌手」的黃子軒，則將率山平快與新竹北埔八音團同台，他期待能創造嶄新的客家音樂場景，為音樂祭注入跨世代實驗能量。

嘻哈方面，顏冠希將與金曲歌王Leo王將合體再現〈猴囡仔〉默契火花；新世代饒舌歌手Yappy則以UK Drill結合客語文化，直喊：「喜歡純正嘻哈音樂的朋友注意了！」眾多卡司齊聚，讓「2025浪人祭」聲勢再攀高峰。