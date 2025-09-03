5原因享受7年新竹！蔡昕言遇3事決定「全家搬回台北」：怕錯過更多

記者張筱涵／綜合報導

蔡昕言（Ellie）因甜美外型與清新氣質走紅，當年還因神似田馥甄（Hebe）被封為「小田馥甄」，並曾參演偶像劇受到粉絲喜愛。如今已是二寶媽的她，9月2日在社群發文，宣布與家人正式從新竹搬回台北，坦言這次決定雖然「真的好衝動」，但覺得時間點剛剛好。

▲蔡昕言一家決定搬回台北。（圖／翻攝自Instagram／ellieciouss）



蔡昕言透露，7年前與先生舜哥搬去新竹時，曾約定等女兒桃桃升國中後再搬回台北與家人團聚。然而，今年接連面臨父親、狗狗及公公生病的狀況，讓她意識到「若再等幾年，會不會錯過更多」，因此提前落實返北的計畫。她直言，雖然非常喜歡新竹的生活品質、友善的育兒環境與「寶藏愛店」，也享受便利交通與宜人天氣，但與家人距離拉遠的孤單感，最終成為促使她搬遷的重要原因。

蔡昕言感謝丈夫全力支持，夫妻倆在短時間內完成女兒的戶籍轉移與換學校，也將原本預計作為工作室的空間改成新家，「一天收一天搬」，趕在開學前完成任務。她同時分享，舜哥已換到能遠端工作的新職務，不再需要高壓爆肝，雖然仍需新竹、台北兩地奔波，但生活步調明顯改善，還記得當初丈夫找工作時，待遇最好的機會其實出現在台中，讓她一度心動，但對方堅持要每天見到孩子而拒絕，最後，她用一家人7年前剛搬去新竹時的合照，替這段生活畫下句點，並感性告別：「就用這張來跟過去七年的成長說再見吧。」