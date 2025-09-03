紀錄片《戰地阿特》入圍生態界奧斯卡　珍・古德博士竟親筆來信

記者葉文正／台北報導

台灣生態紀錄片躍上國際，由三立電視自製全新生態紀錄片《戰地阿特 War Zone Otter》尚未在台播出就傳來捷報！該片正式接獲 Wildlife Conservation Film Festival（WCFF，國際野生動物保育影展） 入圍通知(Nominee)。影片將於 9 月 18 日在墨西哥蒙特雷劇院舉行現場放映，並同步角逐年度獎項，展現台灣原創生態影像作品的國際競爭力。

▲導演白心儀(右)與保育界傳奇人物珍古德博士。（圖／三立提供）

WCFF是全球知名、專注於野生動物與生態保育議題的影展，參賽的紀錄片來自世界各地，在保育及紀錄片領域具有高度公信力與國際能見度。今年的影展作品來自世界五大洲，以環境保育、瀕危動物與永續議題為主題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲導演白心儀。（圖／三立提供）

《戰地阿特》以「軍人走了，水獺來了」為主軸，記錄金門僅存的歐亞水獺如何利用戰地遺跡繁衍育幼：人類撤守的據點，悄然成為野生動物的棲點。今年適逢二戰終戰八十年，片中「阿特（Otter）」從戰地走向和平，傳遞人與自然共生的訊息。

《戰地阿特》由三立 SET Wildlife 團隊製作，持續以節目與教育行動推動保育。SET Wildlife是三立新聞部打造的生態紀錄片品牌，長年以來，投注人力與資源，在野生動物與棲地保育的影像紀錄，更是實踐媒體 ESG 與社會責任的具體行動，即使製作耗時費工、成本高昂，仍視之為不可迴避的使命。

三立新聞部副總白舒樺表示：「生態紀錄片需要長時間觀察與高度專業，過程往往艱辛，我們希望讓觀眾不只看見新聞事件，更能透過影像理解自然與人類共生的真實樣貌。」透過持續紀錄與倡議，才能讓社會看見自然生態的價值，並進一步推動更多公眾關注與行動。

導演白心儀，攝影潘郁文、卓經國，接獲入圍消息相當振奮，這不僅是對團隊多年努力的肯定，更是台灣生態影像在國際舞台上發光的重要時刻。白心儀表示：「《戰地阿特》的入圍，象徵著世界看見台灣生態的獨特樣貌、和歷史偶然，期盼藉由影展的國際能見度，讓大家知道，台灣不只是經濟與科技的島嶼，更是擁有豐富物種與生態故事的土地。」

而今年七夕，白心儀收到最有愛的「情人節禮物」——保育界傳奇人物珍・古德博士（Dr. Jane Goodall）的來信。6 月博士來台時，白心儀與團隊一路跟拍記錄與專訪，並致贈台灣石虎玩偶作為見面禮，珍古德相當喜愛。離台之後，在忙碌的世界巡迴演說行程中，博士仍抽空親自來函，寫下和白心儀的相遇，「可愛又美好」。

博士更在信中溫暖鼓勵：「你正在做的事—幫助孩子們去愛與保護動物—真是太棒了，如果你能幫助我們在台灣壯大根與芽 (Roots & Shoots) 教育行動，並成為我們全球家庭的一份子，那就更好了。白心儀形容當下「興奮到模糊」，並回信承諾將持續為孩子與動物努力，用心澆灌博士在台灣播下的保育種子。