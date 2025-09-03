記者張筱涵／綜合報導

南韓實力派歌手昭享首度公開離婚心路，引發關注。近日受訪透露在2年多前已與結縭25年的前夫正式結束婚姻，坦言「我們的性格與價值觀始終不合，最後決定走各自的路」。

▲昭享。（圖／翻攝自Instagram／sohyang_kleis）



昭翔近日接受韓媒《Edaily》專訪，透露與前夫因1998年共同參與CCM團體「POS」結緣，婚後並未育有子女。回憶當年閃婚經過：「二十出頭時太過急躁，沒有真正了解彼此就匆忙結婚。」雖然多年來努力維繫，但最終仍選擇分開。她坦言一直沒有公開的原因，是因這段經歷過於痛苦，但因觀看動畫《Kpop 獵魔女團》而受到啟發，決定勇敢面對，看到主角Lumi勇敢揭露真實身份的片段，讓自己也下定決心不再隱藏。

近期昭翔也翻唱了《Kpop 獵魔女團》插曲〈Golden〉，影片在YouTube點閱已超過 240 萬：「唱歌時忍不住哽咽，因我自己也曾因聲帶結節和肺炎受苦，更能理解歌曲情感。」對於粉絲的擔心，她則安撫表示：「大家不需要太擔憂，希望能祝福我和前夫各自的人生。」並強調未來將繼續透過音樂傳遞夢想、愛與希望。

昭翔出道近30年，曾在NBA開幕戰、平昌帕運、世錦賽與世界桌球錦標賽等國際舞台演出，並活躍於《我是歌手2》、《不朽的名曲》、《蒙面歌王》等節目。去年與ATEEZ所屬公司KQ娛樂簽約，並表示未來不排斥挑戰海外舞台，「我會繼續唱下去，成為能帶給更多人勇氣的歌手。」