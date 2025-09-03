記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深女星朴潭熙過去曾出演《朱蒙》、《仁粹大妃》、《結婚的女神》等多部熱門戲劇，卻在2017年突然消失於螢幕前，事隔過去8年，她近日首度承認其實當時罹癌，且是在毫無準備的狀況下被告知，原本以為是初期，開刀後卻發現癌細胞已經轉移，令她崩潰不已在醫院大哭，心碎的撕裂哭聲連診間外的人全都聽到了。

▲朴潭熙首度透露自己在2017年罹癌。（圖／翻攝自CBS YouTube）



朴潭熙近日登上網路談話性節目，首度承認自己在2017年5月確診罹癌，起初只是認識的護理師推薦她「一定要做健康檢查」，但費用多達韓幣100萬（約2.5萬），她原來還猶豫覺得有點貴、不想做，但礙於對方已經幫她預約了，於是她還是做了，還連同「組織檢查」一起做。

怎料某一天，她帶著孩子去親子咖啡廳玩耍，卻接到護理師緊急打來「現在快點來醫院，妳是癌症」，朴潭熙當年只有40歲，家族史甚至沒有罹癌患者，無法相信自己生病了，直到去醫院的路上，都處於震驚當中。

▲▼朴潭熙被告知因為癌細胞轉移，必須做抗癌治療，最後還是忍不住大哭了。（圖／翻攝自CBS YouTube）



在一系列檢查後，朴潭熙很快排定了手術，沒想到，原以為是癌症初期，開刀後打開才發現癌細胞已經轉移，她被告知必須做抗癌治療，百分百頭髮會掉光，對於一名女演員來說，她等於暫時無法在幕前演戲，在正式裝置人工血管的那天，她才真正有實感「自己是一位罹癌患者」。

朴潭熙情緒再也憋不住，告訴護理師與醫師：「可以就讓我哭一次嗎？」她在診間裡放聲大哭，心碎的聲音哭到幾位護理師也跟著掉下眼淚，診間外的病患全都聽到。朴潭熙經過數年的抗癌治療，直到2021年才透過戲劇《即使被騙也要做夢》回歸，這幾年來，她每半年就要回去追蹤一次，她樂觀形容：「每半年就像重新活一次，所以我很努力活每一天。」

▲朴潭熙抗癌成功，現在每半年追蹤一次。（圖／翻攝自朴潭熙IG）



朴潭熙首度對外交代8年前罹癌的病史，也讓劇迷震驚不已，而她無私分享自己抗癌的歷程，令許多人心疼不已，也有人佩服她的樂觀與勇氣。