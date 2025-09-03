《奇異博士》男星驚傳離世！享壽67歲　《蜘蛛人》也有他身影

記者田暐瑋／綜合報導

美國電影人史考特史匹格（Scott Spiegel）驚傳辭世，享壽67歲，他於1987年共同編劇《鬼玩人2》及擔任《恐怖旅舍》系列執行製片而聞名，在《奇異博士2：失控多重宇宙》中為亡靈角色配音，成為他最後一次參與的電影作品。

史考特史匹格在影視作品中時常以客串形式亮相，最為影迷熟知的銀幕形象是在《蜘蛛人2》中飾演一位偷吃披薩的路人，在《奇異博士2：失控多重宇宙》中為亡靈角色配音，他與《蜘蛛人》導演山姆雷米（Sam Raimi）是高中同學，兩人因共同熱愛恐怖片而成為長期合作夥伴，更曾擔任驚悚片《鬼玩人2》編劇，與男主角布魯斯坎貝爾（Bruce Campbell）建立深厚友誼。

▲史考特史匹格過世。（圖／翻攝自CBR）



史考特史匹格的電影生涯橫跨50年，除了恐怖片外，還曾與克林伊斯威特、昆丁塔倫提諾等名導合作，辭世消息傳出後，好友布魯斯坎貝爾發文悼念：「這是非常沉痛的失去。」作為演員，他出演了《鬼玩人》、《蜘蛛人》（2002）、《蜘蛛人2》（2004）及《地獄魔咒》（2009）以及《奇異博士：失控多重宇宙》（2022）。