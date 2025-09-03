傻眼！世界第一舞團性侵未遂遭判刑　「竟反告受害者抹黑」求償千萬

記者張筱涵／綜合報導

被譽為「世界排名第一」的南韓霹靂舞團Jinjo Crew近年捲入性暴力風波，成員A某因「準強姦未遂與非法拍攝」罪名成立，經二審改判後確定判處2年6個月有期徒刑。另一方面，Jinjo Crew一度反控受害者「惡意抹黑」，向其求償韓幣5億多元（約台幣1120萬元），但法院認定爆料屬實，最終裁定Jinjo Crew敗訴。

▲Jinjo Crew是國際知名的霹靂舞團。（圖／翻攝自韓網）



事件最初源於該團一名女性成員在社群平台公開指控，稱遭到男性隊友性侵。隨著文章曝光，Jinjo Crew先是將該成員退團並致歉，但一個月後態度逆轉，聲稱「受害者與部分成員密謀要讓團隊瓦解，並外洩會議內容」，揚言對受害者提告。

司法調查後揭露，A某確曾在聚會後偷拍熟睡的受害者，並企圖性侵，因受害者醒來才未得逞。一審法院認定罪名成立，判處5年有期徒刑，並指出受害者因顧慮身為國家代表候補成員的舞蹈前途而未及時報案，選擇隱忍。事後因父母建議以及看到A某相關新聞後，才決定提告，法院並批評A某在事後否認犯行，甚至銷毀手機、筆電等關鍵證據，罪質惡劣。

不過，二審法院考量A某最終承認錯誤，並為受害者預繳韓幣3000萬元（約台幣67萬元）補償金，因此將刑期減為2年6個月，雙方均未上訴，判決已確定。

至於Jinjo Crew針對受害者提起的韓幣5億多元（約台幣1120萬元）民事賠償案，首爾東部地方法院認為受害者的發文並非虛假，無法證明團隊因此蒙受具體損失，判決全面駁回，並由Jinjo Crew負擔所有訴訟費用。目前該案仍可上訴。

消息一出，在南韓社群引發大量抨擊。許多網友震驚直呼：「5億？瘋了嗎？」、「加害者不處理，卻對受害者提告，這是什麼邏輯？」、「這根本是把受害者當成『花蛇（仙人跳）』來抹黑」、「厚顏無恥到極點」。也有人批評司法：「為什麼二審能因為預繳3000萬韓元就減刑？這樣的『公託減刑』制度應該廢除。」

不少曾經支持過Jinjo Crew的粉絲則感到心寒：「曾經瘋狂應援的團體，卻因這種消息再次出現」、「過去的喜愛全都被浪費了」、「團隊一步步把自己送進深淵」。更多留言則直言：「受害者才是承受痛苦的人，怎麼會向她索賠？應該要向加害者求償才對」、「這種行徑完全是在二度傷害」、「這樣的團體，還有誰會想看他們的表演？」

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​