唐禹哲傳低調「登記結婚」！娶小13歲豪門混血千金…小孩已3歲大

唐禹哲和蘇小軒傳出已經登記結婚成為夫妻。

CTWANT

近來本刊接獲消息指出，唐禹哲與小13歲的未婚妻蘇小軒已低調登記結婚。這段關係從節目求婚，到隱瞞未婚生子，再到如今傳出已完成結婚手續，可說是戲劇性十足。

唐禹哲與蘇小軒這段戀情從一開始就備受關注，除了女方有台美混血的美貌，且是和泰興業及大金空調董事千金，有顯赫家世背景，兩人先有了小孩、隔年在節目上「補票」求婚，都讓這段關係始終充滿話題。即便雙方都未出面證實，兩人從情侶、父母，正式走向夫妻關係的傳聞，為這段充滿波瀾的戀情寫下新的篇章。

唐禹哲2023年在《披荊斬棘的哥哥》中向小13歲的蘇小軒求婚，本以為是浪漫佳話，不料卻引發連串風波。唐禹哲在求婚後也坦承自己早就當爸，與前女友的兒子已十多歲，且蘇小軒也知情。

▲唐禹哲2023年底在節目中跪地向蘇小軒求婚。（圖／翻攝自微博）

後來有前女友的閨蜜發聲痛批他是「負心漢」，稱唐禹哲與前女友在多年前已舉辦婚宴，並承諾會補辦登記，卻一再拖延，讓女方苦等11年，最終卻等來他向蘇小軒求婚的消息。閨蜜更指控唐禹哲對孩子不聞不問，甚至不願支付學費，讓前女友獨自辛苦扶養。這段指控讓唐禹哲的形象受到嚴重質疑，但他未出面回應。

▲本刊去年3月獨家直擊唐禹哲和蘇小軒已經生了兒子，長相完全是小號的唐禹哲。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

更讓人驚掉下巴的是，2024年時報周刊CTWANT也拍到唐禹哲跟蘇小軒帶著一名約2歲的男童出遊，隨後，唐禹哲與蘇小軒坦承是兩人所生的兒子。既然孩子都已經出生，他在節目上的求婚，變成一種「補票」的動作，擅長隱瞞驚天大瓜，讓唐禹哲的行為再度讓大眾感到訝異。

▲本刊曾直擊蘇小軒獨自帶小孩時打扮休閒俐落，跟平常外出工作時白富美的形象判若兩人。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

網友對於唐禹哲複雜的關係也展開熱烈討論，嘲諷他「大兒子是前女友的，小兒子是未婚妻的」，酸他遲遲不願意負責任去登記結婚。然而，也有另一派網友提出不同看法，認為唐禹哲與蘇小軒之所以遲未登記，或許並非男方不願意，而是像蘇小軒這種有頂級家世的白富美，擁有足夠的自由與財力，想戀愛就戀愛，想生小孩就去生，不見得需要婚姻這個形式上的束縛。

不過，隨著兩人已登記結婚的消息傳出，這段戀情似乎也從一開始的撲朔迷離，慢慢走向穩定。

對於唐禹哲和蘇小軒兩人是否已低調結婚，至截稿前雙方都沒有回應。

▲在本刊披露唐禹哲和蘇小軒已有愛的結晶後，唐禹哲也不時會曬小孩照展現父愛。（圖／翻攝自IG）

