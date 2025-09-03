吳宗憲「第四個女兒」爆新戀情！　妙莎牽羅志祥愛徒深夜同回愛巢

▲憲哥無緣的第四個女兒妙莎，爆出與羅志祥愛徒薛恩互動親密疑似交往中。（圖／翻攝自妙莎、薛恩IG）

圖文／CTWANT

綜藝大哥吳宗憲（憲哥）無緣的第四個女兒Miusa妙莎，因違反憲哥公司禁愛令慘遭約滿不續，昔日戀情也隨陳零九被爆出另覓新歡而畫下句點。時報周刊CTWANT在上月直擊演藝事業重新出發的妙莎，感情世界同樣有新進展，而她身邊的男伴，就是曾經和妙莎合作〈有點愛〉的羅志祥愛徒薛恩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲8月10日凌晨1點多，妙莎結束工作與慶生環節和友人道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲妙莎與薛恩一起離開準備去搭車。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

8月9日深夜10點50分，妙莎開始在台北市信義區餐酒館的駐唱工作，演出結束後，眾多友人幫8月10日生日的妙莎一起提前慶生切蛋糕，氣氛相當熱鬧。全程妙莎身邊都有一名身穿背心的高挑男子圍繞身旁。隔日凌晨1點出頭，妙莎結束工作與慶生環節後，和男子一同走出店外與友人道別，2人走到路邊一起搭乘多元計程車離去。仔細一看，該名男子正是男團C.T.O成員、羅志祥的愛徒薛恩。

▲兩人一同上車離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲妙莎、薛恩下車返回住所前先去逛了超商。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

凌晨1點半，車子抵達新北市一處住宅社區門口，妙莎和薛恩下車後前往附近的超商，女生一路低頭滑手機，男生則貼心幫忙提著紙袋跟在身邊。過程中妙莎不時回頭，與男伴分享心情，由雙方的互動模式看來關係並不單純。之後2人速逛超商2分鐘，吹一下冷氣就空手離開。

▲走出店門看到地上不明物體，女生大吃驚、男生也被她嚇到小小驚訝一下。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲妙莎伸手輕輕抓住薛恩的手臂，動作相當自然。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲兩人一前一後走回社區大樓。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

有趣的是，出了超商大門走沒幾步，一直端詳手機的妙莎突然就被地上不明物體嚇到「花容失色」，就連高大威猛薛恩也受驚跟著小小彈跳一下，畫面相當有趣。接下來，妙莎伸手輕輕抓住薛恩的手臂，2人並肩走回社區大樓，熟門熟路地搭乘電梯上樓，後續則未再見兩人出門。沒有了憲哥禁愛令的管束，相信妙莎可以愛得更公開自在。

▲生日當天妙莎也在社群限動曬出慶生照。（圖／翻攝自妙莎IG）

▲妙莎和薛恩從去年開始合拍影片（右圖），上個月兩人共舞（左圖），薛恩還稱妙莎為妙老師。（圖／翻攝自妙莎IG、薛恩抖音）

對於本刊狗仔在8月10日妙莎生日當晚，直擊到她跟薛恩一起搭車離開返回住所一事，妙莎經紀人回應本刊表示：「我們不過度干涉藝人的私事，大家都是正常交友關係喔！」而薛恩則是至截稿前未有回應。



延伸閱讀

▸ 不輸零九2／羅志祥愛徒3年單身破功 薛恩昔戀愛腦行徑全曝光

▸ 豪門駙馬1／唐禹哲傳低調「隱婚」混血千金 小孩已三歲大

▸ 原始連結