王心凌「渣男吸鐵」6段情悲劇收場！　圈外高富帥男友花心情變

▲何超蓮（左圖右）與吳克群（左圖左）於2011年宣布相戀，但僅維持4年，而且根據女方後來的公開發言，疑似對這段感情不滿。王心凌（右圖左）之前有過私照外流事件，前男友姚元浩（右圖右）被認為是凶手，導致後來交惡甚深。（圖／翻攝自凌好黃仕洋微博／東方IC）

圖文／鏡週刊

攤開吳克群和王心凌兩人情史各自精彩，被稱是「渣男吸鐵」的王心凌在藍蔚文之前，歷來曾有范植偉、歐定興、李威、姚元浩，最後都沒好結局；另外也有戲散情散的張棟樑。

至於王心凌的上一段戀情則是號稱「高富帥」的圈外男友藍蔚文，只是本刊2023年曾經獨家報導，雖然兩人傳過想婚也爆過情變，原因則是男的花心愛玩，而且還求過復合。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時王心凌身邊的朋友則對藍蔚文喊話「欺騙了心凌多少次，心凌原諒了多少次，自己做過什麼，自己知道。」此外，當時也有知情人士警告，「希望王心凌能夠再睜大眼睛去看清楚每個對象的好壞，別再為了愛情傻傻陷下去。」

▲2006年播出的偶像劇《微笑PASTA》，王心凌（左）與張棟樑（右）因此傳出緋聞，這對組合最近再因女方翻紅掀起回憶殺。（圖／三立提供）

至於吳克群最有名的一段則是跟賭王千金何超蓮，只是何超蓮談起過去戀情曾說：「我就遇到了一個真的讓我內耗超嚴重（的人），我就覺得好後悔。如果你遇到一個真的是沒有合適的，但是你一直在為了他而改變，或者是一直在糾纏在一起，其實真的很浪費時間。」雖沒指名道姓，但大家都猜是吳克群；沒想到吳克群現又被爆檯面下重拾18年前的舊緋聞對象王心凌。





更多鏡週刊報導

陳天仁與日籍緋聞男友黏TT 「共抽一根菸」口水交流

王心凌回收舊愛／爆「復合」吳克群同進同出 機上去廁所他貼心護駕遭直擊