王心凌與吳克群「友達以上」陸網瘋傳！前女友揭交往5年分手原因

▲王心凌（左圖）、吳克群（右圖）近來工作重心都放在中國大陸，經常可在機場發現兩人行蹤，最新則是有讀者爆料他們曖昧同行。（圖／東方IC）

圖文／鏡週刊

不僅目擊的情報，中國大陸網友對王心凌、吳克群兩人之間的關係非常好奇，甚至懷疑吳克群與陳語安之所以分手，是否跟王心凌有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲3年前吳克群（右起）和王心凌、潘瑋柏聚餐，女生發文寫下：「謝謝克群請吃飯，好久不見的瑋柏！朋友相聚開心的晚餐。」（圖／翻攝自王心凌臉書）

直接引用該篇文章的論點包括「多年來，吳克群和王心凌一直以好友關係示人，但近期卻有傳聞稱二人關係可能超出朋友範疇。」「關於吳克群與王心凌之間是否確實存在著戀情，我們暫時無法確認。我們無法用假設和猜測來解釋吳克群與陳語安的分手，更不能將責任全盤歸咎于任何一方。」雖然看似說了等於沒說，但難免引發別人聯想。

▲對岸網友近來有意無意提及王心凌與吳克群的關係，甚至還扯出吳克群與前女友陳語安分手。（圖／翻攝自網路）

其實去年陳語安曾經對外公開說明她與吳克群五年情斷的原因，「我喜歡有人陪伴，一起看電影、一起吃飯，可以黏在同個空間。」只是跟吳克群，太多時間處於遠距離，雙方都以工作為優先，努力了很久都找不到解決方法；陳語安坦言：「單純是因為『我真的累了』，才提出分手。」雖然是人生維持最久的一段戀愛，但也只能忍痛喊卡。

▲2018年吳克群母親告別式，當時還是他女友的陳語安有出席。兩人後來聚少離多分手。（圖／鏡週刊）





更多鏡週刊報導

王心凌回收舊愛2／情纏18年吳克群〈紙片人〉訴衷情 兩人合唱他被抓包「有反應」

王心凌回收舊愛3／「渣男吸鐵」王心凌6段情悲劇收場 賭王千金談舊愛嘆：浪費時間