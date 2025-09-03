王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕　同進同出遭直擊

圖文／鏡週刊

2017年，本刊曾經報導王心凌與吳克群同台，積極以舊曖昧對象同台來炒熱彼此氣勢，比如在《蒙面唱將猜猜猜》的合作登上熱搜，「果然再藉緋聞拉抬了彼此聲勢。」沒想到炒著炒著，王心凌被爆與吳克群真「復合」了。

本刊接獲經常來往台北松山機場、上海虹橋國際機場的讀者消息，王心凌與吳克群現身機場，而且明顯看起來不是工作行程，同進同出之外，就算上了飛機，也是形影不離。據傳，吳克群現在定居在北京，王心凌主要還是待在台灣；不過只要王心凌飛往中國大陸工作，經常可以發現吳克群的身影。

▲王心凌（左圖）、吳克群（右圖）近來工作重心都放在中國大陸，經常可在機場發現兩人行蹤，最新則是有讀者爆料他們曖昧同行。（東方IC）

更八卦的是，根據機上乘客形容，就連王心凌只是去上個廁所，吳克群也要在旁貼心護駕，感覺得出來男方的用心良苦之餘，互動就跟情侶無異；加上彼此熟悉，一度曾以「姐弟」「姐妹」互稱，淡化男女之間曖昧。不僅如此，中國大陸網友時不時就有掌握直擊的情報，比如曾經發現王心凌與吳克群出遊，可見不只工作，私下也常相約碰面。

回應 對於讀者爆料王心凌、吳克群一同往返台北、上海，疑似舊情復燃，王心凌所屬的「天晴娛樂」表示：「近期飛上海的行程都是和經紀人去上海工作。」至於吳克群公司則回應：「最近演唱會和音樂節演出滿檔 ，上一週就有兩場演出遇到心凌同台演出而已。」





