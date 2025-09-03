ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
朴敏英「雙頰凹陷」嚇壞粉絲
白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

女星嫁圈外人慘遭冷暴力　難忍無性生活提離婚

▲白白遭前夫冷暴力，性生活方面更有守活寡之感。（圖／翻攝自白白臉書）

圖文／鏡週刊

戴更基因外遇和歌手趙詠華離婚，事後趙詠華回想起這段經歷，形容是「悲慘的婚姻」，對兩人相處細節也透露出不堪的內幕。不竹明星夫妻往往是在離婚後，才爆出對方不少不為人知的事。

白白（白馨儒）2020年和圈外人結婚，婚姻期間一直遭到對方冷暴力，性生活方面也讓她守活寡，前夫後來提出4次離婚，理由都莫名其妙，包括岳父開刀、岳母住院，以及幫大便的女兒洗屁股而碎念，甚至遭到對方羞辱，讓她忍受不了提出離婚。

女星嫁圈外人慘遭冷暴力　難忍無性生活提離婚

▲林美貞與港星孫興分合24年，讓她宣布到此為止。（圖／翻攝自林美貞臉書）

林美貞與港星孫興情繫24年，幾度離離合合，林美貞今年4月終於發文稱已正式離婚，結束20多年婚姻關係。孫興不僅被逮到吸毒，還曾2度發生婚外情，「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」

女星嫁圈外人慘遭冷暴力　難忍無性生活提離婚

▲林佳儀遭前夫挪用資金，還成為連帶保證人，陷入債務黑洞。（圖／翻攝自林佳儀臉書）

林佳儀婚後和前夫一起創業，財務大權在男方手上，自己想參與卻被排斥，之後金融海嘯，前夫繞過她直接向丈母娘借錢；之後她整頓財務拉起業績，原來前夫挪用資金、負債變無底黑洞，她成連帶保證人。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

剛剛
剛剛
31分鐘前0

9月3日星座運勢／雙子陷三角戀！　牡羊職場活用團隊合作

32分鐘前1

傻眼！世界第一舞團性侵未遂遭判刑　「竟反告受害者抹黑」求償千萬

34分鐘前67

唐禹哲傳低調「登記結婚」！娶小13歲豪門混血千金…小孩已3歲大

44分鐘前22

吳宗憲「第四個女兒」爆新戀情！　妙莎牽羅志祥愛徒深夜同回愛巢

55分鐘前1

紀言愷業配照沒讓女兒穿衣！遭檢舉卻笑回6字挨轟　律師發聲了

55分鐘前2

王心凌「渣男吸鐵」6段情悲劇收場！　圈外高富帥男友花心情變

1小時前610

王心凌爆「復合」吳克群！機上去廁所他貼心護駕　同進同出遭直擊

1小時前2

王心凌與吳克群「友達以上」陸網瘋傳！前女友揭交往5年分手原因

1小時前47

白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

1小時前1

26歲日星清水尋也染毒被逮捕！警方清晨進家中搜索…演出日劇正在播

