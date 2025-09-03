白白嫁圈外人「無性生活」像守活寡！遭冷暴力提離婚…3女星悲慘婚姻

▲白白遭前夫冷暴力，性生活方面更有守活寡之感。（圖／翻攝自白白臉書）

圖文／鏡週刊

戴更基因外遇和歌手趙詠華離婚，事後趙詠華回想起這段經歷，形容是「悲慘的婚姻」，對兩人相處細節也透露出不堪的內幕。不竹明星夫妻往往是在離婚後，才爆出對方不少不為人知的事。

白白（白馨儒）2020年和圈外人結婚，婚姻期間一直遭到對方冷暴力，性生活方面也讓她守活寡，前夫後來提出4次離婚，理由都莫名其妙，包括岳父開刀、岳母住院，以及幫大便的女兒洗屁股而碎念，甚至遭到對方羞辱，讓她忍受不了提出離婚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林美貞與港星孫興分合24年，讓她宣布到此為止。（圖／翻攝自林美貞臉書）

林美貞與港星孫興情繫24年，幾度離離合合，林美貞今年4月終於發文稱已正式離婚，結束20多年婚姻關係。孫興不僅被逮到吸毒，還曾2度發生婚外情，「無論過去有多少愛與傷痛、多少欺騙與不堪，到此為止！」

▲林佳儀遭前夫挪用資金，還成為連帶保證人，陷入債務黑洞。（圖／翻攝自林佳儀臉書）

林佳儀婚後和前夫一起創業，財務大權在男方手上，自己想參與卻被排斥，之後金融海嘯，前夫繞過她直接向丈母娘借錢；之後她整頓財務拉起業績，原來前夫挪用資金、負債變無底黑洞，她成連帶保證人。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。







更多鏡週刊報導

獸醫開課爆性騷／女學員砸20萬上課被羞辱 戴更基逼演「母狗自慰＋騎乘」嗆：沒手淫過？

獸醫開課爆性騷1／戴更基開課「手淫作業」專挑嫩妹 吹哨者揭抽題黑箱手法