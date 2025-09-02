同場表演有許光漢！知名韓女歌手超愛他沒看到　受訪崩潰：真假？

記者吳睿慈／台北報導

南韓樂團Leenalchi（李捺致）近日受邀來台出演「2025 JAM JAM ASIA 亞洲音樂節」，主唱崔秀印是許光漢的粉絲，殊不知許是週日與落日飛車表演的壓軸大咖，她為了表演與對方擦肩而過，2日受訪時得知消息，她當場趴在桌上崩潰詢問「真的假的？」逗笑在場媒體。

Leenalchi來到台灣開唱，宣布明年會再來。



樂團Leenalchi這次來台參加《2025 JAM JAM ASIA音樂節》，順道捎來好消息，即將發行新專輯，2026年還會再來台開唱。而他們事前做足功課，知道台灣月老廟很有名，成員二哉特別前往霞還城隍廟拜拜，只是初體驗差點釀大禍，因不知道插香方式，竟把香柱倒插香爐，發現動作錯誤才緊急拔出，卻慘被其他人調侃：「害香爐著火！」很害怕因此得罪神明，媒體安慰她「心誠則靈」，她才放心不少。

Leenalchi嘗試台灣美食。



現場他們也學起中文，「現在餓死了，我好飽，對不起，謝謝，我愛你，台灣的朋友們下次見！」並嘗試甜不辣、豬血糕、麻辣鴨血、珍珠奶茶、刈包、蚵仔煎、臭豆腐等道地美食。

主唱崔秀印是許光漢的粉絲，同場演出沒見到對方很崩潰。



Leenalchi首度來台，主唱崔秀印表示自己是許光漢的粉絲，很喜歡看戲劇《想見你》，巧的是，許光漢也有參演《2025 JAM JAM ASIA音樂節》，但她為了準備表演，竟沒看到對方，直到2日受訪時才得知許光漢當天也是演出者之一，她當場趴在桌上崩潰詢問「真的假的？」

Leenalchi曾受到韓國觀光公社之邀演唱宣傳片主題曲〈老虎來了 Tiger is Coming〉，洗腦魔性節奏獲得全球超過6億次的觀看，YouTube點閱更一舉突破五千萬，從此打開國際知名度，去年更為百想藝術大賞視后金泰梨所主演的的戲劇《正年》演唱原聲帶主題曲，為其音樂更添人氣話題。