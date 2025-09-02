堺雅人《VIVANT》劇組發生死亡車禍！貨車墜山谷1死1傷…電視台回應

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星堺雅人主演《VIVANT》因創下高收視率，日前宣布拍續集，劇組更前往亞塞拜然共和國拍攝，不料8月29日拍攝外景時，劇組發生死亡車禍，載送貨車翻覆，導致52歲司機死亡，同車的48歲男性骨折送醫。TBS電視台2日發聲明回應現況。

▲堺雅人主演《VIVANT》在亞塞拜然共和國拍續集，劇組發生死亡車禍。（圖／翻攝自X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

據日媒《體育報知》報導，TBS電視台公關部於8月29日發表聲明，事故發生於8月27日在亞塞拜然共和國境內，負責載送拍攝所需設備的運輸卡車發生墜落意外。當時52歲的男性司機不幸身亡，與司機同行的48歲男性則手臂骨折，被送往當地醫療機關住院治療，住院已經一週。

日網瘋傳疑似當地車禍現場影片，一輛大型藍色貨車翻覆在山坡下，車體嚴重受損，輪胎朝上，周圍散落著車體零件與雜物。現場有數名救援人員正在搶救，他們穿著深色制服與黃色安全帽，手中持有救援工具，正合力處理翻覆的車輛。

▲日網瘋傳疑似當地車禍畫面，藍色車輛翻覆。（圖／翻攝自X）

有關車禍原因，電視台說明，劇組透過當地製作公司委託運送拍攝所需的衛生設備用品，但負責配送的卡車從山區道路墜落。該地區在此時期容易突然出現濃霧，根據當地警方的說明，疑似是司機操作方向盤失誤，導致卡車墜落山谷。

TBS於8月29日通報事故，也發表聲明：「對於此次事故中不幸去世者的遺屬致以哀悼，並祈願受傷者能早日康復。」由於外界關注劇組是否因此停拍，電視台2日最新回應，「8月31日起已重啟拍攝，現場已建立完善的安全體制。」據相關人士透露，目前包括演員在內，整個劇組已恢復正常拍攝。