陳文茜黑色素癌入侵腦部！揭光子治療「戴特製面具」：腦部花園太美了

記者陳芊秀／綜合報導

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，目前正接受免疫治療，也不時透過臉書分享抗癌心情，堅強意志力也獲得無數打氣支持。而她近日透露，癌細胞一度入侵腦部，院方為此進行光子治療，並量身打造「光子面具」，加上好友創意加持，讓她感性形容：「腦部花園太美了。」

▲陳文茜分享抗癌歷程，令無數網友佩服打氣。（圖／翻攝自臉書）

陳文茜在臉書上曬出花俏的面罩，並回憶從今年4月起，黑色素腫瘤相繼擴散至肺、肝、骨頭，甚至延伸至腦部。她一度擔憂會因此變得「更笨」，或使病情升級。所幸醫師向她解釋光子治療的流程與優缺點，並回答「不會變笨」，讓她心情放下大石，專注面對後續治療。

而陳文茜進一步透露，醫師在手術前一週為她量身製作光子面具，從軟質材料加熱定型，再以3D列印完成。她笑稱原以為會收到像羅馬競技場武士般的藝術面具，一度興奮到忘記自己罹患腦癌。但冷靜下來詢問病情時，醫師仍坦言，即使完成手術，仍存在復發的風險。

拿到專屬面具後，陳文茜更請好友藝術家進行設計，3個月後完成的成品極為華麗，宛如京劇武將頭飾。對方希望她在對抗病魔之餘，也能笑著擁抱生命的美好。她感性寫道：「我不能說腦癌，真好！但我因此的禮物，腦部花園，太美了。」縱使身處病痛之中，Hashtag寫著「歲月如此幸福」，網友佩服留言「文茜姊總是用幽默對抗病情，此舉令人心疼，也令人佩服及感動」、「您真的太懂得生命的真諦了，每次我低落的時候，我就會看你的文章」、「今天晚上看您主持的文茜世界周報，聽著你的努力解說，聲音越來越沙啞感覺有點聲嘶力竭，我好心疼啊！謝謝你真的好努力，我也要努力我的人生，跟你一起努力」。

▲陳文茜光子治療打造專屬面具，友人加上創意點綴。（圖／翻攝自臉書）