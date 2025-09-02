曾論及婚嫁！樂團為追夢捨婚約　老家也賣掉：心裡像空了一塊

▲Who Cares胡凱兒樂團推出新歌。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）

記者翁子涵／台北報導

Who Cares胡凱兒樂團推出新單曲〈不得不捨得〉，特別邀請琳誼跨刀合作，以雙聲線交織的對話方式，唱出愛情走到盡頭時的掙扎、無奈與釋懷，吉他手方文也分享，第一次現場聽到琳誼錄音時，覺得她的聲音「精緻又非常親民」，完全符合歌曲中女性角色的氛圍，「雖然這是一首悲歌，但錄音現場卻充滿溫暖和愛，琳誼的團隊也給了我們很大的支持。」

▲▼Who Cares胡凱兒樂團新歌邀請琳誼跨刀合作。（圖／Who Cares胡凱兒樂團提供）



除了歌曲創作本身，成員們也分享了各自生命中「不得不捨得」的時刻。嘉恩回憶，在上一張專輯製作期間，他同時準備研究所畢業與踏入補教界，但最終毅然決定全心投入音樂，「對我來說，兩者都是夢想，花了很多時間才整理好自己的選擇。但如果不是當時的決定，就不會有現在和大家一起的旅程。」

廷曜則坦言，曾有一段已經論及婚嫁的感情，為了追求夢想，最終選擇分手，「雖然當時非常不捨，但時間終究會給我們答案。」方文分享，三年前為了專注做音樂，決定離開熟悉的台中，「對我而言，離開舒適圈是最大的挑戰。那是一個衝動卻不得不的決定。」浩澤則談到，一年多前家裡賣掉了住了二十多年的老房子，「理性上知道是必要的選擇，但心裡仍像空了一塊，花了很久才慢慢適應。」

