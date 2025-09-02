H級賽車皇后拍寫真「一絲不掛」全看光！去毒品趴被捕…她卻爆紅

記者陳芊秀／綜合報導

日本賽車皇后湊川繪里香（湊川えりか，本名：奧本美穗）擁有H罩杯傲人上圍，憑著亮麗外型在賽車活動相當活躍，然而去年（2024）捲入房地產公司「Raysum」創辦人田中剛染毒案，最後獲判不起訴。而她近日宣布出道拍寫真，全裸遮三點入鏡的性感照辣翻日網。

▲H級賽車皇后湊川繪里香拍寫真出道。（圖／翻攝自IG）

湊川繪里香去年捲入毒品派對事件。她於2024年5月12日與房地產投資公司「Raysum」的60歲創辦人田中剛一起，因涉嫌持有安非他命與古柯鹼而遭逮捕。當時事件發生在東京千代田區的一間高級飯店，警方因現場發現毒品將她逮捕，而當時被逮捕的畫面驚豔日網，被網友形容「令和的致命尤物」、「美女共犯」、「最美麗的嫌疑人」。

▲湊川繪里香去年出現在毒品派對被逮捕，當時報導畫面驚豔日網，被形容「最美麗嫌疑人」。（圖／翻攝自日網）

由於湊川繪里香擁有魔鬼身材、美腿修長，捲入染毒風波反而為她增添神秘色彩，強烈吸引AV界招手，有業界人士透露：「已有多家公司準備提出邀約。」她的社群X平台當時僅花兩天追蹤粉絲突破9萬人，本人曾感嘆「作為賽車皇后辛苦活動的兩年到底算什麼……。」

湊川繪里香突然宣布拍寫真出道，2日透過雜誌公開性感寫真，在雜誌8頁的附刊中，她大膽全裸一絲不掛，H級美胸曲線畢露，交叉雙腿巧妙遮住重點部位，性感入鏡。驚豔美照被形容「壓倒性的好身材」，再度席捲日網熱門話題。

▲湊川繪里香寫真照性感破表。（圖／翻攝自日網）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

