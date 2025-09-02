《與狼共舞》踢鳥離世！葛拉罕葛林長期為病所苦　享壽73歲

記者張筱涵／綜合報導

加拿大資深演員葛拉罕葛林（Graham Greene）於9月1日在多倫多醫院因長期病痛辭世，享壽73歲。他是首批打入好萊塢的加拿大原住民演員之一，並因在《與狼共舞》中飾演「踢鳥」（Kicking Bird）而獲得奧斯卡最佳男配角提名，被譽為為原住民演員打開大門的重要人物。

▲葛拉罕葛林離世，享壽73歲。（圖／達志影像）



經紀人麥可葛林（無親屬關係）發表聲明悼念：「他是一位具備道德、倫理與人格的偉大男人，將被永遠懷念。你終於自由了，蘇珊史密斯正在天堂門口迎接你。」蘇珊史密斯是葛林的長期經紀人，已於2013年辭世。

葛拉罕葛林1952年出生於加拿大六國保留地，1970年代起活躍於加拿大與英國劇場，1979年以電視劇《偵探傳奇》初登螢幕，1983年演出電影《勇者疾風》正式進軍大銀幕，1990年憑《與狼共舞》成名後，陸續參演《Maverick》、《終極警探 3》、《綠色奇蹟》、《暮光之城：新月》及《茉莉的牌局》等多部知名電影。

除電影外，他在《雷霆之心》、《變性記》與《極地追擊》中都有亮眼表現。近年來，導演泰勒·謝里丹更邀請他出演 Paramount+ 影集《1883》與《Tulsa King》，持續展現實力派風采。葛拉罕·葛林的離世，令全球影迷與演藝圈深感惋惜。