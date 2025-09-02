遭5平台永久封殺！韓網紅「直播中遭逮捕」　友人傻眼：有7個警察

記者張筱涵／綜合報導

南韓網路實況主申太一（신태일）直播時突遭警方逮捕，畫面全程被鏡頭拍下，引發外界熱議。

▲申太一直播中被警察逮捕。（圖／翻攝自韓網）



事件發生在1日，當時申太一正如常開啟直播，未料現場嘉賓突然驚呼「警察？」、「是逮捕令嗎？」隨即場面陷入一片混亂，更有人直言「來了7個警察」、「說要上手銬」、「要送去拘留所嗎？」一名女性嘉賓更將鏡頭轉向現場，強調「不是開玩笑，真的有警察來了」，而這一切全被實況完整播出。

面對警方上門，申太一反倒顯得冷靜，他僅表示「接過電話但沒去調查，你們自己繼續播吧」，隨後便配合逮捕。外界推測，他的被捕可能與日前在汗蒸幕拍攝的影片有關，因拍攝噪音引發業者不滿，對其提出妨害營業指控並要求和解金，但他未依警方要求出席，最終疑似因「妨害公務、常習賭博、妨害業務」等嫌疑被捕。

申太一201 年透過AfreecaTV出道，以尺度極大、風格突出的內容走紅，但也因多次違反平台規範，先後遭YouTube、Facebook、AfreecaTV、Twitch、TikTok等多個平台永久封禁，如今直播被捕畫面流出，再度引發網路輿論關注。