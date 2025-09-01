爸爸是香港電影之父！黎宣93歲辭世「傳奇家世曝」…侄女黎姿深夜悼念

記者陳芊秀／綜合報導

香港資深女星黎宣驚傳於8月28日凌晨3時21分辭世，享嵩壽93歲，女兒已透過香港演藝人協會向媒體證實。而她演過無數港劇，包括《大時代》、《真情》、《新不了情》，更是出身演藝世家，還是知名女星黎姿的姑媽，黎姿昨日深夜發文悼念。

▲香港資深女星黎宣93歲辭世，出身自演藝世家。（圖／翻攝自香港星島日報）

黎姿更新多張黑白舊照，悲痛悼念姑媽。她寫下：「姑媽的笑容和溫暖永遠會留在我們的心中，永遠懷念妳，一路好走。」字裡行間滿是對姑媽的不捨。在分享的照片中，除了有黎宣和藹的獨照外，一張兩人的經典合照更是勾起了無數人的回憶。

原來那張經典照片是出自於2008年的一場頒獎典禮，黎姿當年憑宮鬥劇《金枝慾孽》獲得TVB《萬千星輝賀台慶2004》的「我最喜愛的女主角」（視后），由姑媽黎宣親手頒發獎座，兩人同框更象徵「傳承」的時刻。

▲黎宣侄女是黎姿。（圖／翻攝自香港星島日報）

黎宣出身演藝世家，爸爸黎民偉有「香港電影之父」的封號，曾參加國父孫中山革命運動，曾擔任戰地記者，將日軍侵華的影片拍攝成為紀錄片，戰爭結束後舉家移居香港，開設電影院，女兒黎宣自17歲起踏入影壇成為演員，演藝生涯長達63年，直到2010年演完電視劇《Only You 只有您》才退休，她與初戀的丈夫結婚超過70年仍相當恩愛。

▲黎姿深夜曬家族合照悼念。（圖／翻攝自臉書）