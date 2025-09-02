aespa回歸主視覺引熱議！網笑稱致敬多力多滋　造型神似藍心湄、鄭秀文

文／妞新聞

aespa這波回歸可說是話題滿滿！不只新歌〈Rich Man〉即將登場，她們這次回歸造型更引起網友熱議。有人說主視覺色彩是在致敬UNO牌、多力多滋零食包裝，成員造型風格更被網友說相似台灣藝人藍心湄、等知名藝人，讓粉絲笑說：「根本回到過去！」

新歌〈Rich Man〉9月5日公開

aespa將在9月5日推出第六張迷你專輯〈Rich Man〉，收錄6首全新歌曲。日前公開的Trailer，不走甜美夢幻風，而是充滿驚悚犯罪片氛圍，短短6分鐘就像在看電影，劇中四位的演技也讓粉絲直呼：「整團都可以去演戲！」

主視覺致敬UNO、多力多滋？

▲aespa回歸造型被稱致敬UNO、多力多滋。（圖／IG@aespa_official、FB@doritos.tw）



這次官方釋出的專輯照，紅、黃、綠、藍的強烈配色，被網友笑稱：「根本就是UNO牌卡！」，還有人說：「好像多力多滋的零食包裝色系！」因為色彩衝擊感十足，讓這次aespa的新專輯在視覺上更有辨識度！（網友們真的很會聯想）

成員造型跟知名藝人相似？

▲aespa新造型引起討論。（圖／IG@aespa_official）

除了電影感的預告與高飽和的色彩視覺，成員們的新造型更是引發討論，Giselle以大長腿＋開岔的造型登場，讓粉絲秒想到藍心湄的〈濃妝搖滾〉時期！Karina剪了不規則的瀏海，加上帥氣搖滾風，讓人直接聯想到鄭秀文。寧寧NingNing則因妝容與氣場，被網友說像李玟；Winter的黑眼線與龐克穿搭，直接被比喻成年輕版的艾薇兒（Avril Lavigne）。（不能說很像，但都有那個韻味在！）

▲aespa新造型引起討論。（圖／IG@aespa_official、@amazingshowtw）



網友反應超嗨！留言都超有梗：「這配色感覺有跟UNO還是多力多滋聯名！」、「Giselle真的有藍心湄那個年代的味道欸！」、「看過就回不去了！」也有不少人覺得，光看主視覺完全可以加入台灣知名樂團「美秀集團」！

aespa這次回歸真的太精彩，討論度不斷，不只音樂和預告片氛圍感滿分，連釋出的照片主視覺造型都成為大家討論的焦點，可見歌曲MV出來不知道又將迎來怎樣的討論熱度呢？

