親子餐廳捕獲野生小甜甜母女！　定居北京的他低調現身台灣帶娃

▲小甜甜拿手機替搭乘旋轉木馬的米苔目捕捉照片留念。（圖／讀者提供）

女星張可昀（小甜甜）2023年3月和宋晉賢離婚，2024年則搬到廈門，成立個人公司、開啟直播賣貨人生。不過先前有消息傳出，她在當地賣貨成效不如預期，已悄悄回到台灣，專心帶小孩。最近有時報周刊CTWANT讀者在親子餐廳巧遇她帶著女兒「米苔目」出門用餐，印證她所言「專心當全職媽媽」並非空談。有趣的是，現場還碰巧遇到男星吳中天也帶著3歲女兒在同一餐廳用餐，場面溫馨。

8月7日傍晚6點多小甜甜身穿黑色寬鬆T恤、上演下半身失蹤穿搭，和女兒米苔目現身台北市內湖一家知名親子餐廳。該餐廳遊戲設施豐富，包括互動球池區、閱讀區、遊戲區，甚至還有一座室內旋轉木馬，是許多爸媽解放雙手的熱門去處。

▲從大陸返台的小甜甜，日前透露要專心做全職媽媽。（圖／翻攝自小甜甜臉書）

當天她與一名女性友人各自帶孩子前往，據讀者觀察，小甜甜大多時間都讓米苔目自由探索，而剛過4歲生日的米苔目也玩得相當投入，讓媽媽可以悠閒地和朋友吃飯聊天。不過當旋轉木馬區開放時，小甜甜也立刻放下餐具，貼心幫愛女捕捉夢幻瞬間，母女互動溫馨有愛。

▲吳中天滑著手機，仍堅持陪在女兒身邊不離開，展現十足父愛。（圖／讀者提供）

巧合的是，2015年與大陸演員楊子姍結婚的吳中天，婚後為愛定居北京，事業重心也轉往大陸發展。3年前升格人父的他，當天也帶著女兒「阿喜」現身同一間親子餐廳，父女倆低調融入其中。不過，吳中天雖然和家人一起前往，卻是全程守在女兒身旁，期間他偶爾起身伸展筋骨，還一度拿下眼鏡揉揉眼睛，看來略顯疲憊，但仍持續留意女兒的動向，偶爾滑一下手機、讓小阿喜盡情享受遊戲時光。

▲婚後吳中天跟楊子姍定居北京，鮮少更新社群的他，偶爾才會出現在老婆社群。（圖／翻攝自楊子姍微博）



