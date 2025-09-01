林俊傑超狂「CEO世家」背景曝光！　4家人全是大咖

圖文／鏡週刊

周子瑜與媽媽黃燕玲的好感情藏不住，隨著女兒人氣水漲船高，周子瑜媽媽的背景也被挖出，她經營多家醫美診所和一家咖啡店，被公認為女強人，精明能幹的特質對周子瑜產生了正面影響。其實演藝圈內家世背景超狂的明星不少，如JJ林俊傑、BLACKPINK的Jennie及SUPER JUNIOR始源。

來自新加坡的JJ林俊傑家世顯赫，父親林遠翔是新加坡最大電信公司的股東，母親李依俐是美國石油公司亞太區負責人，哥哥林俊峰是瑞士銀行亞太區副總裁，至於姑姑則嫁給日本佳能集團總裁，可謂CEO世家，就算家世背景雄厚，林俊傑靠自身的演唱實力，成為天王。

Jennie是韓國女團BLACKPINK成員之一，她的爺爺是知名企業理事長、爸爸為醫療機構大股東，媽媽則是韓國娛樂公司CJ E&M的CEO，持有娛樂公司股份，一家人都非常有錢，也讓Jennie被稱為「人間香奈兒」。

▲韓女團BLACKPINK成員之一的Jennie，出身富貴，號稱「人間香奈兒」。（翻攝自Jennie IG）

始源是韓國男團SUPER JUNIOR一員，父親是韓國知名超市企業的代表，並兼任聖公會大學的教授，而母親是一位外交官，並管理著世界內衣品牌在韓國的代理權，父母親德高望重的職位造就始源優渥的成長背景。

▲始源是韓國男團SUPER JUNIOR一員，擁優雅又紳士的性格。（翻攝自始源IG）



