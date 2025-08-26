李光洙知道嗎？　李先彬拍戲「壓力大到直接暴瘦3公斤」憔悴臉凹

記者蔡琛儀／台北報導

以「樓層噪音」為主題、在南韓突破3.7億票房的驚悚片《噪音殺機》，將在本週五全台獻映；片中女主角李先彬暌違三年回歸大銀幕，首度挑戰驚悚片就一舉轉型「驚悚女王」，她坦言透露因熟知整個劇情發展，仍必須「假裝不知道」地詮釋角色，這樣的演出過程極度燒腦又耗費體力，甚至讓她在拍攝期間瘦了兩到三公斤。

▲李先彬拍攝《噪音殺機》暴瘦2、3公斤。（圖／采昌國際多媒體提供）

李先彬在片中飾演為尋找失蹤妹妹重返公寓的女子「珠英」，卻一步步陷入詭異噪音的折磨，情緒逐漸崩潰。她表示自己在演繹時特別注重前後段落的氣場轉換，精準掌控眼神與反應時機，才能讓觀眾相信角色一步步被恐懼吞噬。

導演盛讚她具備強烈表現力，更驚訝於她對角色的深刻理解。李先彬則笑言，雖然角色憔悴需靠化妝襯托，但自己因體質拍片時自然消瘦，讓這種憔悴的模樣得以自然呈現：「我一瘦下來，臉頰就會凹陷。我天生不容易胖，反而成了我的困擾，所以我拍戲前通常都會努力增胖，但這次體力上很辛苦，情緒上也變得很消沉。這些跟化妝效果結合起來，讓角色的憔悴感更加強烈，我想我在拍攝期間大概瘦了兩到三公斤。」

《噪音殺機》另一大看點是「捂耳級」音效，由曾操刀《哭聲》、《鬼病院》音效的朴勇基打造，把椅子拖動、腳步聲等日常聲響化為毛骨悚然的恐懼核心，他直言：「只有在電影院，才能真正體驗那股窒息壓迫感。」