日網大崩潰！世棒經典賽「電視看不到」：剝奪孩子接觸棒球的契機

日本電視圈震撼彈！國際串流平台Netflix與美國大聯盟（MLB）26日宣布，2026年世界棒球經典賽（WBC）取得日本獨家轉播權，意即在日本當地將無法透過電視轉播收看比賽。而日本民眾長年透過電視台轉播關注棒球運動，2023年WBC經典賽創下破40%高收視，如今將改成串流服務，Netflix Japan官方X帳號湧入大量批評留言。

▲Netflix宣布取得WBC世棒經典賽日本地區獨家轉播權，日本觀眾將看不到電視台轉播。（圖／翻攝自X）

據日媒《Sponichi Annex》報導，第6屆世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月舉行，日本國內獨家轉播權由Netflix取得，屆時串流平台將轉播47場賽事，而過去5屆賽事皆是由無線電視台轉播，明年全面改為串流看轉播。而第5屆（2023）的賽事轉播，由朝日電視台與串流「Prime Video」共同轉播，其中日本對決美國的比賽，電視台家庭收視率高達42.4%，創下平日罕見的超高收視紀錄，同時日本隊也奪下世界第一，其7場賽事的收視率，全數超過40%，且當年相當於日本總人口超過75%都在看經典賽，掀起全民熱潮。

報導指出，WBC轉播權利金仍持續飆漲，2023年便傳出權利金已高達約30億日圓，是2017年的將近3倍，第6屆的權利金傳出再度翻漲，最終由國際串流平台拿下了獨家轉播權。

▲2023年世棒經典賽大谷翔平代表國家出戰，日本代表隊出戰7次在朝日電視台轉播，收視率都創下破40%收視率。圖／達志影像／美聯社）

而2026世界棒球經典賽第一輪預賽將在東京開打，由日本讀賣新聞社與WBC大會（簡稱WBCI）負責10場賽事的營運與推廣，讀賣新聞社26日發聲明指出，上一屆是WBCI透過該公司將轉播、串流播放權授予電視台及海外串流業者，然而第6屆轉播權，WBCI沒有透過讀賣新聞社，直接授權Netflix，屆時各家電視台仍可以新聞報導播放比賽畫面，觀眾透過電視新聞仍可收看比賽片段，肯定大眾理解。

▲WBC經典賽轉播權利金逐屆高漲，這次直接由串流平台獨播，日本各家電視台只有新聞報導可以播賽事畫面。（圖／翻攝自X）

日網一早議論紛紛，「日本獨家轉播權」並登上X流行趨勢關鍵字，留言一面倒批評看不到電視台轉播的影響。網友湧入Netflix Japan、WBc Japan官方X帳號留言「完全背離了WBC原本要推廣棒球的意圖，很遺憾」、「獨家轉播會導致對棒球興趣不大的觀眾或隨意觀看的人不再收看，進而造成棒球本身的衰退。感覺像是剝奪了那些不看棒球的家庭中孩子們開始接觸棒球的契機」、「國際比賽是希望讓對棒球沒有興趣的人也能觀看。如果一定要訂閱才能看，那只有原本就有興趣的人才會看。這樣的話，下一代的棒球少年就無法培養了」、「不在電視上播真的很難接受」、「我是會員所以沒差，但這確實降低了熱度」、「無法訂閱的國小國中生好可憐」、「希望能允許公共觀影或餐飲店播放。我最喜歡的是大家一起熱鬧的氛圍，而不是單純的勝負」、「眼前的大錢比未來的播種更重要嗎」、「電視轉播對於輕度粉絲與小孩很重要」、「是因為電視轉播才讓日本這麼熱鬧吧」。