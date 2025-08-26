ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」
很雞婆的三大星座！
獨家專訪／許凱為《子夜歸》自爆上癮
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王思佳 吳宗憲 許凱 沈玉琳 唐綺陽 吳慷仁 邵雨薇 唐禹哲

BL男星徐謀俊爆熱戀！被拍「黏TT走到捷運站」 女方回應了：不要害我耶

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲徐謀俊參加《全明星運動會》第三季成為狀元。（圖／翻攝自徐謀俊IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

31歲的徐謀俊以演員身分出道，很有運動細胞的他2021年參加《全明星運動會》第三季，以優秀成績成為選秀狀元，收穫了一批粉絲，今年他主演的BL劇《印象·青春》播出，與22歲小鮮肉簡楨庭共譜浪漫師生戀。不過嗑CP的觀眾們可能要失望了，因為時報周刊CTWANT日前直擊徐謀俊與同是演員的陳沐青浪漫約會，兩人沒有太大尺度的互動，到咖啡廳約會後黏TT地走到捷運站便各自解散，相處模式看起來相當純愛。

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐謀俊（右）出席無尊飲料店新店開幕活動。（圖／本刊攝影組）

7月17日下午4點半左右，結束無尊飲料店新店開幕活動後的徐謀俊，獨自搭乘捷運抵達台北市大同區一家位於2樓的咖啡廳，才剛抵達門口，一名提著chloe手提包、腳踩同品牌涼鞋，戴著黑色口罩的短髮女子，搭乘多元計程車同時抵達。儘管兩人上樓前沒有什麼互動，但是從彼此的眼神交流，隱約透露出2人應該就是一對。

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲活動結束後徐謀俊前往台北市大同區的咖啡廳，幾乎同一時間陳沐青也抵達該處。（圖／本刊攝影組）

果然在晚間6點47分時，徐謀俊與女子一起下樓，沒有了口罩遮掩，本刊才認出女生是演員陳沐青，兩人都曾演過《實習醫師鬥格》，並一起上過綜藝節目。離開咖啡廳後，兩人散步到捷運站，一路上有說有笑，女方不知道看到什麼有趣的事情，拿著手機給男方看，徐謀俊一時沒看明白，還接過手機看個清楚，彼此幾乎靠在一起，看起來就像是交往中的情侶。

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲離開咖啡廳後徐謀俊打了個大哈欠。（圖／本刊攝影組）

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲在去捷運站的路上，徐謀俊與陳沐青親密地靠在一起看手機。（圖／本刊攝影組）

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲抵達捷運站後兩人道別。（圖／本刊攝影組）

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲徐謀俊返回新北市住處。（圖／本刊攝影組）

隨後，徐謀俊與陳沐青在捷運站分手，男方直接返回新北市的住處，接著在自己的社群網站上，貼出稍早約會的飲料照片，特別標註了「忙碌的午後」5個字。明明看起來是很悠閒的約會，怎麼會被他定義為「忙碌」呢？或許這可以說明為何他在離開咖啡廳時，接連打了幾個哈欠吧！

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲徐謀俊PO出在咖啡廳點的飲料，稱是「忙碌的午後」。（圖／翻攝自徐謀俊IG）

徐謀俊曾在《實習醫師鬥格》飾演身心精神科實習醫師，後來變成骨科實習醫師，陳沐青則飾演前身心精神科護理師及骨科護理師，2018年時陳沐青就PO過與徐謀俊穿著醫師及護理師制服的合照，看得出兩人當時感情就相當不錯。

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲多年前徐謀俊與陳沐青都曾演出《實習醫師鬥格》。（圖／翻攝自陳沐青臉書）

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲徐謀俊曾與林穎樂組成「狀元CP」。（圖／翻攝自徐謀俊IG）

長相帥氣的徐謀俊曾與《全明星運動會》第三季的女狀元林穎樂組成「狀元CP」，卻被女生打槍：「他其實沒有很高，而且看起來很花，會讓我沒安全感。」徐謀俊也與陳敬宣在《我的青春沒在怕》有火辣吻戲及激情床戲，還一起參加真人戀愛實境秀《我們練愛吧2》，是相當受歡迎的螢幕情侶。而關於理想型，徐謀俊走感覺派路線，表示：「我比較秉持著隨緣的態度，圈內或圈外的女生都好，重要的是個性和相處必須得合得來。」

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲徐謀俊跟一起演過戲及參加戀愛實境秀的陳敬宣是很受歡迎的螢幕情侶。（圖／翻攝自徐謀俊IG）

雖然不久前開心約會，但沒過幾天徐謀俊的身體卻亮起紅燈，22日時他發文透露，12天前吃了午餐後竟食物中毒並併發其他病症住院治療，連想喝一口水都變成奢侈，他也有感而發地說這段時間像是被強制按下暫停鍵，「把人生的步調放到最最最慢，好好沉澱一下自己，才知道原來平時錯過那麼多世界裡的小細節，心平氣和是有更高境界的。」幸好經過治療後他已健康出院，並稱自己即將「浴火重生」。

關於徐謀俊與陳沐青的關係為何，陳沐青透過經紀人表示：「我們也很久不見了耶，就是認識很久的朋友呀，拍《實習醫師鬥格》認識的，最近剛好有空，聊一下近況，就這樣沒什麼，不要害我耶，讓我的追求者跑光光了！」

徐謀俊的經紀人則回應：「感謝關心，兩人只是因為戲劇合作認識很久的朋友，那天碰面討論工作。」至於徐謀俊目前身體狀況如何？經紀人說他上週出院後身體復原狀況良好，近期為月底 GQ 全明星籃球賽進行暖身準備。

純愛之約1／徐謀俊咖啡廳約會陳沐青　甜蜜散步靠緊緊

▲徐謀俊發文透露上周因食物中毒併發其他病症住院治療休養。（圖／翻攝自徐謀俊IG）

延伸閱讀
純愛之約2／邱昊奇分手黃姵嘉捏臉新歡　陳家逵保持距離熱聊氣質女
獨家／愛情長跑跨越7年之癢仍甜蜜　直擊吳慷仁與邵雨薇零遮掩滿街覓食
原始連結

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

周刊王

推薦閱讀

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

3小時前

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

13小時前

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

11小時前

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

2小時前

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

2小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

3小時前

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

23小時前

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

56分鐘前

4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

14小時前

才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

9小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

熱門影音

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影

鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影
SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍

港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣
周華健意外重摔！「表情痛苦急送醫」#星光雲REELS

周華健意外重摔！「表情痛苦急送醫」#星光雲REELS
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

看更多

高爾宣、芮德二胎性別公開！　心滿意足嗨喊：ok，結紮去

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

《Running Man》池睿恩宣布暫停活動！　經紀公司證實健康出問題

6分鐘前0

拍到了！《女大》錄影驚見詭異黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過

10分鐘前10

阿雅教11歲女兒跳「剉冰舞」勾回憶殺！Ava繼承明星顏值圈粉朝聖

56分鐘前30

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

2小時前1

BL男星徐謀俊爆熱戀！被拍「黏TT走到捷運站」 女方回應了：不要害我耶

2小時前0

8月26日星座運勢／射手座當心三角戀情　水瓶桃花運大爆發

2小時前411

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

2小時前75

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

3小時前1

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

3小時前813

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

讀者迴響

熱門新聞

  1. 宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流
    3小時前1613
  2. 明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情
    13小時前181
  3. 王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動
    11小時前246
  4. 王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」
    2小時前811
  5. 直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！
    2小時前145
  6. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00181
  7. 南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞
    3小時前1
  8. 許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」
    23小時前41
  9. 快訊／AAA第二波卡司出爐！
    56分鐘前6
  10. 《角頭－鬥陣欸》4天破7720萬！王識賢當場「收履歷」
    14小時前104
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合