BL男星徐謀俊爆熱戀！被拍「黏TT走到捷運站」 女方回應了：不要害我耶

▲徐謀俊參加《全明星運動會》第三季成為狀元。（圖／翻攝自徐謀俊IG／CTWANT提供，下同）



31歲的徐謀俊以演員身分出道，很有運動細胞的他2021年參加《全明星運動會》第三季，以優秀成績成為選秀狀元，收穫了一批粉絲，今年他主演的BL劇《印象·青春》播出，與22歲小鮮肉簡楨庭共譜浪漫師生戀。不過嗑CP的觀眾們可能要失望了，因為時報周刊CTWANT日前直擊徐謀俊與同是演員的陳沐青浪漫約會，兩人沒有太大尺度的互動，到咖啡廳約會後黏TT地走到捷運站便各自解散，相處模式看起來相當純愛。

▲徐謀俊（右）出席無尊飲料店新店開幕活動。（圖／本刊攝影組）



7月17日下午4點半左右，結束無尊飲料店新店開幕活動後的徐謀俊，獨自搭乘捷運抵達台北市大同區一家位於2樓的咖啡廳，才剛抵達門口，一名提著chloe手提包、腳踩同品牌涼鞋，戴著黑色口罩的短髮女子，搭乘多元計程車同時抵達。儘管兩人上樓前沒有什麼互動，但是從彼此的眼神交流，隱約透露出2人應該就是一對。

▲活動結束後徐謀俊前往台北市大同區的咖啡廳，幾乎同一時間陳沐青也抵達該處。（圖／本刊攝影組）



果然在晚間6點47分時，徐謀俊與女子一起下樓，沒有了口罩遮掩，本刊才認出女生是演員陳沐青，兩人都曾演過《實習醫師鬥格》，並一起上過綜藝節目。離開咖啡廳後，兩人散步到捷運站，一路上有說有笑，女方不知道看到什麼有趣的事情，拿著手機給男方看，徐謀俊一時沒看明白，還接過手機看個清楚，彼此幾乎靠在一起，看起來就像是交往中的情侶。

▲離開咖啡廳後徐謀俊打了個大哈欠。（圖／本刊攝影組）



▲在去捷運站的路上，徐謀俊與陳沐青親密地靠在一起看手機。（圖／本刊攝影組）



▲抵達捷運站後兩人道別。（圖／本刊攝影組）



▲徐謀俊返回新北市住處。（圖／本刊攝影組）



隨後，徐謀俊與陳沐青在捷運站分手，男方直接返回新北市的住處，接著在自己的社群網站上，貼出稍早約會的飲料照片，特別標註了「忙碌的午後」5個字。明明看起來是很悠閒的約會，怎麼會被他定義為「忙碌」呢？或許這可以說明為何他在離開咖啡廳時，接連打了幾個哈欠吧！

▲徐謀俊PO出在咖啡廳點的飲料，稱是「忙碌的午後」。（圖／翻攝自徐謀俊IG）



徐謀俊曾在《實習醫師鬥格》飾演身心精神科實習醫師，後來變成骨科實習醫師，陳沐青則飾演前身心精神科護理師及骨科護理師，2018年時陳沐青就PO過與徐謀俊穿著醫師及護理師制服的合照，看得出兩人當時感情就相當不錯。

▲多年前徐謀俊與陳沐青都曾演出《實習醫師鬥格》。（圖／翻攝自陳沐青臉書）



▲徐謀俊曾與林穎樂組成「狀元CP」。（圖／翻攝自徐謀俊IG）



長相帥氣的徐謀俊曾與《全明星運動會》第三季的女狀元林穎樂組成「狀元CP」，卻被女生打槍：「他其實沒有很高，而且看起來很花，會讓我沒安全感。」徐謀俊也與陳敬宣在《我的青春沒在怕》有火辣吻戲及激情床戲，還一起參加真人戀愛實境秀《我們練愛吧2》，是相當受歡迎的螢幕情侶。而關於理想型，徐謀俊走感覺派路線，表示：「我比較秉持著隨緣的態度，圈內或圈外的女生都好，重要的是個性和相處必須得合得來。」

▲徐謀俊跟一起演過戲及參加戀愛實境秀的陳敬宣是很受歡迎的螢幕情侶。（圖／翻攝自徐謀俊IG）



雖然不久前開心約會，但沒過幾天徐謀俊的身體卻亮起紅燈，22日時他發文透露，12天前吃了午餐後竟食物中毒並併發其他病症住院治療，連想喝一口水都變成奢侈，他也有感而發地說這段時間像是被強制按下暫停鍵，「把人生的步調放到最最最慢，好好沉澱一下自己，才知道原來平時錯過那麼多世界裡的小細節，心平氣和是有更高境界的。」幸好經過治療後他已健康出院，並稱自己即將「浴火重生」。

關於徐謀俊與陳沐青的關係為何，陳沐青透過經紀人表示：「我們也很久不見了耶，就是認識很久的朋友呀，拍《實習醫師鬥格》認識的，最近剛好有空，聊一下近況，就這樣沒什麼，不要害我耶，讓我的追求者跑光光了！」

徐謀俊的經紀人則回應：「感謝關心，兩人只是因為戲劇合作認識很久的朋友，那天碰面討論工作。」至於徐謀俊目前身體狀況如何？經紀人說他上週出院後身體復原狀況良好，近期為月底 GQ 全明星籃球賽進行暖身準備。

▲徐謀俊發文透露上周因食物中毒併發其他病症住院治療休養。（圖／翻攝自徐謀俊IG）



