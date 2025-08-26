南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

▲EXO的SUHO，曾在飯店健身房運動時發現針孔攝影機。（圖／翻攝自的SUHO臉書）

圖文／鏡週刊

文化大學大倫館男子宿舍浴室被人惡意安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流，名單中赫然出現蔡尚樺的男友林秉聖及新北中信特攻球員周承睿，兩人過去皆曾是文化大學學生，如今卻疑似在大學宿舍期間就成了偷拍受害者。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲劉雨柔前幾年在健身房遭偷拍。（圖／翻攝自劉雨柔臉書）

藝人被偷拍的案例過去也層出不窮，劉雨柔近年坦言，因遭遇偷拍事件，至今仍深受恐慌症困擾。她回憶，幾年前在友人經營的運動工作室內，意外發現廁所裝有針孔攝影機，且已經長時間拍攝。震驚之餘，她選擇報警處理，調閱影像後才驚覺，不僅自己，還有多名受害者。面對熟悉之人的背叛，讓她在提告過程中身心俱疲，也徹底動搖了對人性的信任。

▲MOMOLAND成員Nancy在頒獎典禮後台更衣被偷拍，還被上網兜售照片。（圖／翻攝推特）

2021年，韓團MOMOLAND成員Nancy就曾在頒獎典禮後台遭偷拍換衣照，照片甚至被不肖人士放上網兜售，引發粉絲群起譴責。從外流畫面推測，事件發生於2019年在越南舉辦的「亞洲明星盛典」，當時Nancy正與金鐘國搭檔主持，青春洋溢的她成為焦點，如今卻因偷拍事件而蒙上陰影。

不僅如此，南韓天團EXO也曾深受其害，2015年於中國大陸重慶開唱時，下榻飯店竟遭私生飯安裝針孔，健身房畫面流出，成員燦烈、SUHO運動時的樣子全被拍下。幸運的是，SUHO當場察覺鏡頭，立刻掩面並通知保鑣制止，但照片外流仍引爆粉絲怒火。



更多鏡週刊報導

自曝淚腺開關是EXO-L KAI喊話7月台灣吃擔擔麵

EXO XIUMIN個人專輯展現百變魅力 5月25日來台舉辦粉絲演唱會

劉雨柔快生了送急診 逢巨變讓她嘆：媽媽的肚子等你回來