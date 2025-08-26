宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

▲前年本刊直擊蔡尚樺（右）帶著林秉聖（左）回自己的住處，當時不認兩人交往。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

文化大學驚傳「宿舍偷拍案」！位於校園內的大倫館男子宿舍浴室，竟被人惡意安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流。令人震驚的是，名單中赫然出現蔡尚樺的男友林秉聖及新北中信特攻球員周承睿。兩人過去皆是文大學生，如今卻爆出在大學宿舍期間成了偷拍受害者。

▲林秉聖（紅框處）的名字和照片出現在文大宿舍偷拍目錄縮圖名單上。（圖／讀者提供）

今年28歲的林秉聖，曾加入新北中信特攻籃球隊、臺北戰神籃球隊，目前效力於浙江廣廈隊，今年才剛幫助球隊奪得首個CBA總冠軍，和蔡尚樺戀情也看似穩定，一回台就上演香閨接送情，事業感情順風順水之際，沒想到傳出學生時期竟遭到偷拍。

體保生洗浴 60幾張

有讀者提供60幾張從2016年到2021年間，文化大學男宿浴室的針孔照，都是學生在洗澡時的錄影截圖，而且已經廣為流傳在Telegram群組上。

▲蔡尚樺（中）刻意曬出當時自己和男友易鼐恩（右）及林秉聖（左）的吃飯照，表示3人是好友。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

據悉，男性學生宿舍大倫館大多是體保生居住，所以被偷拍的學生幾乎每個都是身強體壯，其中包括棒球、籃球、跆拳道等校隊球員，而目錄縮圖名單中令人注目的有現任新北中信特攻球員周承睿和效力浙江廣廈隊的林秉聖。

知情者透露，群組中有人還特地將偷拍影像與球員日常生活照並列，進行「比對認人」，猶如一場赤裸的公開羞辱。不少受害者早已察覺自己的私密影像被流出，卻求助無門，只能暗自擔憂。

▲林秉聖今年協助CBA浙江廣廈隊奪得冠軍。（圖／翻攝自林秉聖IG）

更可怕的是，偷拍地點是否僅止於大倫館浴室，還是整個宿舍甚至其他校區，都讓學生人人自危，偷拍者究竟是校內學生，還是外部人士潛入？偷拍時間長達數年，竟始終未被察覺！

感情三人行 婚嫁泡湯

遭偷拍的林秉聖，是很典型的訓練狂，即使休假有空回家也不忘跑步、上健身房，只是最近常被目擊和蔡尚樺在一起。

▲林秉聖（左）最近又被拍到自由進出蔡尚樺（右）的香閨。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

前年本刊直擊林秉聖接送大他8歲的蔡尚樺回家，當時女方身邊還有交往11年的男友易鼐恩，但三人行消息曝光後，蔡尚樺和男友論及婚嫁的感情也隨之破滅。雖然蔡尚樺當時並不認戀情，但日前有媒體再度拍到林秉聖親自接送蔡尚樺，甚至還能自由進出蔡尚樺香閨，關係依舊親密。

▲蔡尚樺因為擔任T1職籃聯盟策略行銷長，而和許多籃球員熟識。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

據悉，易鼐恩家人相當不滿媒體如今寫到蔡尚樺的新緋聞，總是還會提到易鼐恩的名字，希望能將其撤下，顯見過往十多年情誼已斷絕。





