ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

米可白喊話農業部「介入新竹狗園案」
很雞婆的三大星座！
獨家專訪／許凱為《子夜歸》自爆上癮
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王思佳 吳宗憲 許凱 沈玉琳 唐綺陽 吳慷仁 邵雨薇 唐禹哲

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

針孔洩隱私／獨家！宿舍被裝針孔　蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

▲前年本刊直擊蔡尚樺（右）帶著林秉聖（左）回自己的住處，當時不認兩人交往。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

文化大學驚傳「宿舍偷拍案」！位於校園內的大倫館男子宿舍浴室，竟被人惡意安裝針孔攝影機，導致不少體保生及球員洗澡時的全裸影像外流。令人震驚的是，名單中赫然出現蔡尚樺的男友林秉聖及新北中信特攻球員周承睿。兩人過去皆是文大學生，如今卻爆出在大學宿舍期間成了偷拍受害者。

針孔洩隱私／獨家！宿舍被裝針孔　蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林秉聖（紅框處）的名字和照片出現在文大宿舍偷拍目錄縮圖名單上。（圖／讀者提供）

今年28歲的林秉聖，曾加入新北中信特攻籃球隊、臺北戰神籃球隊，目前效力於浙江廣廈隊，今年才剛幫助球隊奪得首個CBA總冠軍，和蔡尚樺戀情也看似穩定，一回台就上演香閨接送情，事業感情順風順水之際，沒想到傳出學生時期竟遭到偷拍。

體保生洗浴　60幾張

有讀者提供60幾張從2016年到2021年間，文化大學男宿浴室的針孔照，都是學生在洗澡時的錄影截圖，而且已經廣為流傳在Telegram群組上。

針孔洩隱私／獨家！宿舍被裝針孔　蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

▲蔡尚樺（中）刻意曬出當時自己和男友易鼐恩（右）及林秉聖（左）的吃飯照，表示3人是好友。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

據悉，男性學生宿舍大倫館大多是體保生居住，所以被偷拍的學生幾乎每個都是身強體壯，其中包括棒球、籃球、跆拳道等校隊球員，而目錄縮圖名單中令人注目的有現任新北中信特攻球員周承睿和效力浙江廣廈隊的林秉聖。

知情者透露，群組中有人還特地將偷拍影像與球員日常生活照並列，進行「比對認人」，猶如一場赤裸的公開羞辱。不少受害者早已察覺自己的私密影像被流出，卻求助無門，只能暗自擔憂。

針孔洩隱私／獨家！宿舍被裝針孔　蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

▲林秉聖今年協助CBA浙江廣廈隊奪得冠軍。（圖／翻攝自林秉聖IG）

更可怕的是，偷拍地點是否僅止於大倫館浴室，還是整個宿舍甚至其他校區，都讓學生人人自危，偷拍者究竟是校內學生，還是外部人士潛入？偷拍時間長達數年，竟始終未被察覺！

感情三人行　婚嫁泡湯

遭偷拍的林秉聖，是很典型的訓練狂，即使休假有空回家也不忘跑步、上健身房，只是最近常被目擊和蔡尚樺在一起。

針孔洩隱私／獨家！宿舍被裝針孔　蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

▲林秉聖（左）最近又被拍到自由進出蔡尚樺（右）的香閨。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

前年本刊直擊林秉聖接送大他8歲的蔡尚樺回家，當時女方身邊還有交往11年的男友易鼐恩，但三人行消息曝光後，蔡尚樺和男友論及婚嫁的感情也隨之破滅。雖然蔡尚樺當時並不認戀情，但日前有媒體再度拍到林秉聖親自接送蔡尚樺，甚至還能自由進出蔡尚樺香閨，關係依舊親密。

針孔洩隱私／獨家！宿舍被裝針孔　蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流

▲蔡尚樺因為擔任T1職籃聯盟策略行銷長，而和許多籃球員熟識。（圖／翻攝自蔡尚樺IG）

據悉，易鼐恩家人相當不滿媒體如今寫到蔡尚樺的新緋聞，總是還會提到易鼐恩的名字，希望能將其撤下，顯見過往十多年情誼已斷絕。



更多鏡週刊報導
針孔洩隱私／韓國天團被針孔偷拍　成員看鏡頭掩面嚇壞
蔡尚樺再被抓包窩藏球星林秉聖　去年才稱差8歲姐弟戀「烏龍緋聞」　
【鏡爆頭條】解開10個月前周旋兩男之謎　蔡尚樺換愛林秉聖

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

3小時前

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情：你以為我忘了，但我都記得

13小時前

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

11小時前

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

2小時前

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

2小時前

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係！　感慨：身在福中不知福

8/23 19:00

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

3小時前

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」…點名楊冪、檀健次

23小時前

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

56分鐘前

4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

4天破7720萬！《角頭－鬥陣欸》紅遍台灣…王識賢當場「收履歷」

14小時前

才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

9小時前

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

首日狂掃1900萬！觀眾驚「看角頭變看奶頭」　大尺度全裸戲20位女優背景曝光

8/22 18:26

熱門影音

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福
鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影

鄭靚歆違法進平溪鐵軌錄影
SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜

SJ圭賢開唱摔下舞台　坐著表演超心疼＞＜
《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光

《RM》全員得知金鍾國結婚　超驚喜「第一反應」曝光
港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍

港視帝「街頭發傳單」零遮掩…沒人認出！　郭晉安尷尬被拒畫面全被拍
楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣
周華健意外重摔！「表情痛苦急送醫」#星光雲REELS

周華健意外重摔！「表情痛苦急送醫」#星光雲REELS
郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好
向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」

向太每月付向華強前妻撫養費　霸氣增20倍金額「養一輩子」
黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

黃鐙輝激戰女優「想送老婆出國」　懷秋只泡澡：為什麼差那麼遠

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

《鬼滅之刃》千人搶看炭治郎.水柱　台粉超熱情！聲優驚呼：可以殺鬼了

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

田曦薇狂撩！「小郎君」許凱要凍未條　《子夜歸》貓妖愛上捉妖天師…藏雙重身分

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

許凱遭許荔莎爆「酒後亂親.愛劈腿」　發聲明：已報警..老闆于正爆氣直播飆罵

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

吳宗憲台南助陣張秀卿演唱會　猛虧黃偉哲：台南可以唱〈屋頂〉嗎？

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

蕾菈拋震撼彈掰了6年男友　「反骨男孩」再掀洗牌潮！解約原因引猜測

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

不捨76歲李炳輝中風還上街賣唱　蕭煌奇帶他商演「分演出費」：不用加價

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

吳宗憲氣Miusa陳零九爆緋聞　「想當天后，要放棄七情六慾」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

樂天Dora陷小三風波首談爭議　撇緋聞喊「我現在沒男朋友」

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

「黃氏兄弟」誤用盜版《鬼滅之刃》素材　「道歉卻不下架影片被罵翻」曝原因

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

Melody看七夕在鬼月：情人都是鬼？　自爆怕死病「三個月抽一次血」

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

曾馨瑩挺郭台銘「所有候選人都加油」　還原名牌包申報內幕：我沒有抱怨！

看更多

【育兒開外掛】爸爸哄睡寶寶失敗求支援：你要找阿嬤？

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

拍到了！《女大》錄影驚見詭異黑影「連卡3次」 藍心湄嚇：沒這樣過

10分鐘前10

阿雅教11歲女兒跳「剉冰舞」勾回憶殺！Ava繼承明星顏值圈粉朝聖

56分鐘前30

快訊／AAA第二波卡司出爐！潤娥、李俊昊螢幕CP合體　7大咖演員登高雄

2小時前1

BL男星徐謀俊爆熱戀！被拍「黏TT走到捷運站」 女方回應了：不要害我耶

2小時前0

8月26日星座運勢／射手座當心三角戀情　水瓶桃花運大爆發

2小時前411

王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」私生飯偷錄

2小時前75

直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！現身中山區 交往8年私下真實互動全被拍

3小時前1

南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞…私照仍外洩

3小時前813

宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友私密影像外流…林秉聖截圖遭比對認出

9小時前95

才同台2次！沈玉琳突罹血癌住院　唐綺陽揭代班心境：覺得玄幻

讀者迴響

熱門新聞

  1. 宿舍浴室被裝針孔！蔡尚樺男友林秉聖私密影像外流
    3小時前1613
  2. 明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情
    13小時前181
  3. 王思佳化妝師好友離世「上周才見」心碎還原最後互動
    11小時前246
  4. 王鶴棣與女友吵架遭錄音！27分鐘爭吵「和你在一起10年」
    2小時前811
  5. 直擊吳慷仁0偽裝約會邵雨薇！
    2小時前145
  6. 吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福
    8/23 19:00181
  7. 南韓天團遭裝針孔偷拍！　察覺鏡頭掩面嚇壞
    3小時前1
  8. 許凱毀滅式爆料+1！遭前女友爆「說7明星壞話」
    23小時前41
  9. 快訊／AAA第二波卡司出爐！
    56分鐘前6
  10. 《角頭－鬥陣欸》4天破7720萬！王識賢當場「收履歷」
    14小時前104
ETtoday星光雲

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合