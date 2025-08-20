Ozone 、李竺芯都來了！　2025台南夏日音樂節卡司公佈了

記者蔡琛儀／台北報導

「2025臺南夏日音樂節-將軍吼」將於9月6、7日在將軍漁港登場，今年邁入第14屆，首日「鯤鯓開吼」主打偶像之夜，壓軸「將軍燃炸」則獻給樂團迷。卡司包含畢書盡、TRASH、麋先生、美秀集團、Ozone、李竺芯、陳泳希、小男孩樂團、P!SCO、柯泯薰、張哲偉及布拉優揚・久拉巴斯等13組實力派。

▲▼Ozone、李竺芯出席2025臺南夏日音樂節-將軍吼。（圖／臺南市政府提供）

偶像男團Ozone送暖號召粉絲一起來玩：「這次演出不僅是音樂的享受， 更希望大家能跟我們一起在音樂中產生共鳴！」畢書盡期待用溫柔歌聲傳送正能量為臺南加油，TRASH更透露將獨家為臺南帶來彩蛋，務必請大家拭目以待 ，麋先生、美秀集團也紛紛表示，會帶來最真摯的音樂、最熱情的表演，把愛與力量唱進每位觀眾的心裡。

今年金曲獎最大贏家李竺芯風光奪下年度專輯、最佳台語女歌手、最佳台語專輯三項殊榮，而且首度到將軍吼演出，她開心說：「期待跟大家一起在這裡享受『海風輕輕摸』的浪漫，也很期待品嚐小時候阿公最愛的蚵嗲、還有爸爸會帶我去買的炸螃蟹。」至於獲得金曲獎後，覺得最大的改變是什麼？她預告：「生活節奏變快了，一些有趣的事物即將釋出，敬請鎖定！」