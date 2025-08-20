吳建豪「勾手新歡」出席奢華婚禮！賓客非富即貴…新娘爸身分曝光

▲腓力曼都法女兒的婚禮排場頗大，除了賓客們看來都是號人物，吳建豪（中）身旁除了媽媽（右），新歡（左）也受到討論。（圖／翻攝自vanessamantofa IG）

圖文／鏡週刊

另外流傳在社群的印尼婚禮畫面中，吳建豪更被形容「非常謙遜」，可見他在「翻版Melody」前表現得很得體，讓人覺得兩人很速配。婚禮辦在印尼泗水的五星級威斯汀飯店，賓客們看來非富極貴，場面相當有規模，可見得輕熟女新歡也是來頭不小。

▲吳建豪（左一）出席腓力曼都法女兒的婚禮，媽媽（左二）在旁陪同出席。（圖／翻攝自edrictjandra IG）

吳建豪受邀當佳賓之外，由於這場8月9日的婚禮，時間剛好在他生日8月7日附近，所以當天新郎、新娘雖是主角，但仍有為他準備驚喜橋段，看來賓主盡歡。

▲除了出席婚禮，吳建豪當天還因為壽星的身分，而享受了慶生驚喜。（圖／翻攝自vanessamantofa IG）

據查，腓力曼都法是一位印尼華僑牧師，中文名叫黎國俊，外型被讚帥氣，而且略懂中文的他，從叛逆少年而受信仰感召的生命故事頗為動人，魅力吸引了不少的年輕族群。

腓力曼都法跟台灣也頗有淵源，曾與正藝美學空間合作，於2015年在台北舉辦全球⾸展「屬天視界」，迴響熱烈。2022年，他再次來台辦展，網路介紹寫著：「作品風格強烈而鮮明，質地厚實、線條刻劃極深，如同他帶給人的感受：深刻且熱切，具有強烈的生命力；他的用色大膽，時而彷彿天堂地獄般對比強烈，時而具有超現實感，透過他的作品，觀賞者彷彿被打開了屬天視界。」可見與吳建豪相熟的他來頭確實不小。



