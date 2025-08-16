金曲獎「喊呂士軒走快一點」挨轟　張清芳震撼宣布：再也不會頒獎

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）睽違10年復出開唱，北高加起來一共23場，今（16日）繼續在台北小巨蛋舉行，原本沒有安排特別嘉賓的她，卻在今晚帶來意外驚喜，原來她今晚得知好姐妹張清芳要來看，因此在演唱〈女人的故事〉後，突然邀張清芳從觀眾席上台與全場歌迷打招呼，江蕙還搞笑用對方在今年金曲獎上催促歌王呂士軒「走快一點」的哏，幽默催張清芳：「妳走快點好不好！」

▲江蕙台北演唱會，嘉賓張清芳。（圖／寬宏提供）

江蕙介紹她：「很調皮，很愛闖禍，她沒事就會傳簡訊跟我說：『要唱好哦！』」不過下一秒，江蕙又替好友緩頰：「她吼，上次在金曲獎叫人家走快點，其實她啊，就是一個心直口快的女人，不了解她的人會認為她怎麼這樣講，但她其實很疼惜後輩，換妳用跑的了吼！」張清芳也自虧：「我又不像我學姐一樣，其實我對小巨蛋的台子有點害怕，上個月叫人家走快點就被誤會，所以剛剛用跑的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過張清芳因在今年金曲獎頒獎時催促呂士軒，事後飽受輿論批評，江蕙相當心疼好友，表示張清芳是個好人，還特別打電話給她安慰，「我打給她說，我了解妳，大家都了解妳，常常做很多公益。」接著張清芳冷不防宣布：「我今天就在這個舞台宣告，我再也不會頒獎了！」

▲江蕙今晚在台北小巨蛋開唱。（圖／寬宏提供）

江蕙說，張清芳是不是未來上台報名字就好。張清芳也笑答：「我不頒獎了，唱歌可以。」接著又問江蕙，該不是為了虧她金曲獎的事才請她上台，江蕙驚呼：「我就是這個意思啊！我在幫妳漂白耶小姐。」笑翻全場。