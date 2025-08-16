樂天嘎琳爆當富商小三「拍廣告前急提1要求」！知情人士：怕有人吃醋

▲嘎琳人紅是非多，拍廣告找來女替身取代男主角再度引風波。（翻攝自社群）



圖文／鏡週刊

樂天女孩嘎琳（胡佳琳）日前被爆出介入百億富商黃苡峻的感情風波，氣得正宮在社群爆料，雖事後爆料貼文已被刪除，看似風波平息，但近日嘎琳拍廣告，又爆出在拍片現場與男主角黃信赫零互動再度引風波。據消息人士透露，嘎琳拍廣告疑似怕擔心「有人吃醋」，在拍片前臨時向廠商提出「女替身來替代男主角」。

嘎琳人紅是非多，7月初被媒體拍到深夜開車進入內湖商辦大樓，車子一停就是3天，外傳該商辦大樓正是百億富商黃苡峻的辦公處，7月底正宮女友在社群爆料標記嘎琳帳號寫下：「去找我男友過夜還要千里迢迢自己開車去，辛苦妳嘎琳。」事後嘎琳雖沒正面回應，但爆料貼文卻也悄悄刪除，事件看似落幕，卻沒想到相隔幾週，嘎琳又爆出拍廣告找來女替身，她與富商戀情再度成為焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其實，嘎琳拍廣告所屬的樂天桃猿球團並不了解，而廣告拍攝時間早已敲定，但外傳她怕與男主角互動引發不必要麻煩，便向廠商提出不跟男主角對戲的請求，更要求由女替身來代替男主角。據知情人士透露，嘎琳拍廣告找女替身，其實就是擔心「有人吃醋」，才會在拍攝前臨時提出此要求。



更多鏡週刊報導

突離隊有隱情／獨家！傳富商支持20萬 Dora陷小三醜聞遭不續約

Dora神隱未上工疑遭冷凍 醜聞富商起底「財產三輩子花不完」

富商約會照曝光／獨家！獵豔名單波及多位啦啦隊 Dora約會千億富商照曝光