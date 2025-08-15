Ozone清邁拍寫真「罕見脫了突破尺度」造型曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone迎接成軍三週年，將於9月於台北、台中、高雄舉辦三場粉絲演唱會，門票上周末開賣即秒殺，而飛往清邁拍攝的寫真書《沒去過的地方NEVER BEEN》預購銷售奪冠，同名單曲也衝上排行榜第一，MV更登上YouTube「粉絲熱推第一」，Ozone感動表示：「沒有O.A.O.就沒有Ozone，謝謝這三年的陪伴。」

▲Ozone。（圖／索尼提供）

清邁拍攝寫真書期間，Ozone以五大場景拍攝五套造型，從白T牛仔褲的陽光少年風、正裝帥氣風，到帶有異國度假感的亞麻造型，呈現青春與微成熟魅力兼具的一面。成員們在古屋打赤腳拍攝、在水果攤與椰子、芒果、西瓜及榴槤互動，充分展現私下輕鬆自在，也讓粉絲一窺成員們的日常趣味。

拍攝過程中，成員們因清邁炎熱天氣紛紛脫去襯衫，佳辰首次僅著背心入鏡展現二頭肌，文廷則當場做伏地挺身展示健美身材，攝影團隊完整收錄這些珍貴畫面。寫真書亦以成員英文名字首字母創造六大主題，並有代表Ozone與粉絲的最後章節，讓粉絲能在翻閱中發掘更多細節與驚喜。

北中南三場粉絲演唱會門票已全數售罄，Ozone現正積極排練中。演唱會也推出多款周邊商品，包括MV中曝光的娃娃吊飾、帽T、T-Shirt、小卡、卡套及矽膠手環等，配合正規版寫真書，完整呈現Ozone三週年專屬企劃。

▼Ozone在寫真書展現不同風格。（圖／索尼提供）