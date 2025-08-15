蔡依林也有身材焦慮！　吐背後心聲：對比之後會有羞愧感

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）相隔6年推出新專輯《Pleasure》，由專輯發想的Podcast節目《Pleasure Talks》也於8月初正式開播，繼首集以專輯製作過程為題後，第二集邀請好友蔡健雅與吳青峰作客，三人暢聊關於「愉悅」與「情緒」，他們都表示，這是首次坐在錄音室裡對談，平常私下聊天時都很放鬆，但一到有麥克風的現場，大家就會不自覺變正經。

▲蔡依林Podcast第二集找蔡健雅、吳青峰暢聊。（圖／凌時差音樂提供）

聊到Jolin的新專輯《Pleasure》，蔡健雅在專輯發行前就搶先聽到，「沒想到妳會走入這個領域，華語音樂很少有人將慾望直接放在檯面成為作品，為妳感到驕傲。」吳青峰則等到專輯正式上線才完整聆聽，「一路『哇』到最後！」還直呼：「聽起來覺得『好 High』！」Jolin也感謝吳青峰願意為〈Seven〉填詞，並笑言當吳青峰說「這首歌我喜歡」時，是她的最高榮耀。

三人都認為，低潮與掙扎是成長的必經之路。蔡健雅以《失語者》專輯為例，表示當時理想與能力落差大，屢受挫折，甚至被自己的「無能」嚇醒。吳青峰則提到官司風波是近年最感受到「痛苦」的經歷，當時他長達一個月陷入低潮，直到某一天工作，他決定不再困在痛苦中，也從那一刻起轉念。

▲蔡依林坦承自己曾有過身材焦慮。（圖／凌時差音樂提供）

Jolin也提到：「藝人多半被崇拜，但我們自己是否曾羨慕或想成為別人？」像是每次和新的舞蹈老師合作，看著舞者能快速記住舞步，就會羨慕又嫉妒；或在混音時，發現有人能聽出更細緻的細節，也會心生欽羨，也自曝曾有身材焦慮：「以前會無意識搜尋國外健身教練，覺得那是我沒有的東西、我無法變成那樣，對比之後會有一種羞愧感。」

蔡健雅回憶，自己一開始因為喜歡寫歌、唱歌才進入音樂圈，沒想過成為「明星」，來台北後更因演藝圈的文化差異感到格格不入，「我不知道我是誰，覺得自己很沒存在感。」雖然會欣賞與崇拜別人，但從未想成為對方，「好多年都覺得自己不屬於這個舞台，是透過音樂找到自己的樣子。」吳青峰則羨慕家裡的貓：「牠每天就躺著、看著，也不覺得無聊，可能在牠的世界裡根本不會想那些事情，只是享受當下的快樂。」