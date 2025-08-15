身價209億台幣！相聲家郭德綱「天津豪宅」首曝光…讓王偉忠隨便逛

記者陳芊秀／綜合報導

資深製作人王偉忠在兩岸擁有高知名度，被封為「台灣綜藝教父」，近年投入舞台劇、主持串流Podcast、電台節目深受各年齡層觀眾喜愛。他近日專訪大陸相聲家郭德綱，對方身價高達50億人民幣（約台幣209億元），創辦「德雲社」培育無數弟子，還有個明星兒子郭麒麟，近日專訪影片曝光，郭德綱位於天津的豪宅罕見公開，驚呆網友！

▲王偉忠到天津專訪知名相聲家郭德綱。（圖／翻攝自YouTube／德雲社）

王偉忠特地到天津造訪郭德綱的家。郭德綱的家是座古老宅院，內部裝潢以還原古宅風味為主，迎賓客廳也是木製坐榻、金色繡花靠枕、紅色繡花座墊。他環伺四周好奇一問：「什麼時候能夠參觀一下？」郭德綱立刻起身帶路，爽快說：「隨便看看！」兩人走出客廳，印入眼簾是建造涼亭的庭院，走廊兩旁可以欣賞假山、松樹、花卉，彷彿來到古裝劇的片場。接著樓上參觀書房，書架有眾多藏書，還有古書、相聲劇本等，古風豪宅被陸媒形容「宛如王府」，網友則形容「好像藏經閣」、「這才叫大戶人家的宅子」、「大園子太霸氣」、「家太漂亮了」、「真美的家」、「這套房子估計沒有貴得離譜，但是裡面的這些家具、裝修、設計，還有各種自己收藏的別人贈送的寶貝，估計加起來遠遠超過房子本身的價值了」。

▲王偉忠在郭德綱家訪問。（圖／翻攝自YouTube／德雲社）

▲郭德綱家裡庭院有建造涼亭、假山、種植松樹花卉，陸媒形容「宛如王府」。（圖／翻攝自YouTube／德雲社）

▲郭德綱書房，被網友形容像藏經閣。（圖／翻攝自YouTube／德雲社）

郭德綱現年52歲，創辦「德雲社」在大陸各地展開大小商業演出，包括商演版權、綜藝節目收入、門票收入等龐大收益，陸網曾估計他累積的身價高達50億人民幣，本人相當低調，被形容「隱形富豪」。他也在節目分享，自己會選擇住天津是有個故事，因為600多年前明朝永樂年間，他的老祖宗們覺得天津地價便宜，從山西到天津買地買房，自己也沒想到600多年後，也在這裡住下來。

▲郭德綱的祖先600年前來天津置產，他如今也住在此地。（圖／翻攝自YouTube／德雲社）

此外，郭德綱的年紀小王偉忠16歲，兩大影視巨頭難得合體，專訪影片公開後引發各界轉發，網友表示「王偉忠真顯年輕」，還有台灣網友認出，王偉忠帶的伴手禮是1979年裝瓶金門陳年高粱酒「有錢買不到了」。

▲網友發現王偉忠送的伴手禮是金門陳年高粱酒。（圖／翻攝自YouTube／德雲社）