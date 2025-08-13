《爸爸去哪兒》諾一14歲了！轉大人近況曝光　張艾嘉讚：有父親演戲的天份

記者蕭采薇／台北報導

大陸影帝劉燁，曾帶著兒子諾一參加實境節目《爸爸去哪兒》，如今已經14歲的他，近日和妹妹霓娜參與無CG的真熊貓電影《熊貓月寶》演出。不僅和爸爸合作，連影后級的張艾嘉都在片中有吃重戲份演出。

▲《熊貓月寶》影后張艾嘉（右）大讚諾一（左），演技遺傳到父親，極具天份。（圖／壹壹喜喜提供）

《熊貓月寶》由曾獲凱薩獎最佳導演提名的吉勒斯德麥崔斯打造，劉燁在《熊貓月寶》中飾演一個事業成功卻對子女管教嚴格父親，而張艾嘉飾演的奶奶就變成了他和小孩間的緩衝橋樑。張艾嘉看過導演吉勒斯拍攝的《我和我的小白獅王》，覺得導演花了很長的時間拍攝小獅子與小女孩之間的情感，令她非常驚訝，「這真的不是一件容易的事，那麼兇猛的動物卻可以跟小女孩彼此建築起非常感人的情感。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

張艾嘉跟劉諾一合拍《熊貓月寶》時，兩人是奶奶與孫子的關係，她在戲中也是劉諾一跟爸爸之間的潤滑劑，張艾嘉笑說：「諾一是一個非常聰明的小孩，他反應非常快也非常有禮貌，不過也很頑皮，他是戲中唯一可以接近熊貓的人。他不僅有父親演戲的天份，同時又具備了母親法國人浪漫的天性。」

▲《熊貓月寶》諾一是該片唯一可以接近熊貓的演員。（圖／壹壹喜喜提供）

本身也是導演的張艾嘉，提到自己當初會接演《熊貓月寶》的背後原因，是因為「好奇心」。一方面以為可以更近距離接近熊貓，同時也想要看導演怎麼去拍動物和小孩。不過因為熊貓是被保護的動物，即使是張艾嘉僅能遠遠的看一、兩次熊貓的模樣，讓她只能嘆息。

▲《熊貓月寶》連金馬影后張艾嘉，都因可以接近可愛的熊貓而接演。（圖／壹壹喜喜提供）

導演吉勒斯對於能夠找到金馬獎影后張艾嘉合作這部電影，直呼她簡直是上天派來的天使。他更形容張艾嘉猶如「山中精靈」守護整部電影與片中的動物與童星，與諾一的自然互動與祖孫情感更令人深受感動。