高雄電影節影展大使曝光！　「長腿男神」施柏宇7百張照片拍到腳抽筋

2025高雄電影節將從10月10日至26日登場，今年影展大使由《想見你》、《夏日最後的祕密》人氣男星施柏宇擔任。與高雄頗有淵緣的他，今年因拍戲在港都住了一個月，盡情享受美食、風景與氛圍。首次接下大使重任，他形容自己「既緊張又興奮又害怕又期待」。

▲施柏宇擔任「2025高雄電影節」影展大使。（圖／高雄電影節提供）

今年雄影邀請金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦合作，與施柏宇拍攝年度形象影片，以停格動畫呈現逗趣可愛的操偶幕後。影片中，施柏宇化身操偶師，與黃勻弦的捏麵角色「陳派派」互動。

拍攝過程中，因動作不能過大、必須長時間維持姿勢，施柏宇的腳一度抽筋，笑稱這門藝術讓他耐性變好，「家長可以帶孩子去學，既能傳承文化，也很有意義」。本次CF的角色陳派派，由她擔任主角的超精緻偶動畫《我是陳派派》第1至3集，也將在雄影世界首映。

▲施柏宇擔任「2025高雄電影節」影展大使，給出「超長腿」線索讓粉絲瘋猜。（圖／高雄電影節提供）

雄影年度主題「極度免疫」聚焦人們在健康與病痛間的掙扎與突破，也觸及精神與心理困境。施柏宇坦言，自己雖沒經歷重大病痛，但曾陪伴家人面對疾病，讓他更珍惜與親友相處的時光；回想入行初期，他因經驗不足而在工作與人際中想太多陷入低潮，如今已找到平衡，更感受到「好好吃飯、好好睡覺、好好生活」才是生活本質。

▲施柏宇化身操偶師，與黃勻弦的捏麵角色「陳派派」互動。（圖／高雄電影節提供）

黃勻弦以結合捏麵技藝與停格動畫聞名，作品《當一個人》、《山川壯麗》獲金馬獎及高雄電影節肯定，擅長以在地文化與細膩敘事打動觀眾。兩人也驚訝於合作的巧合：施柏宇在接下形象影片前，剛看完以停格動畫拍攝的奧斯卡入圍片《蝸牛少女回憶錄》，角色「陳派派」的名字又與施柏宇的綽號「派派」相同，讓黃勻弦直呼是「宇宙的安排」。