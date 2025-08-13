音樂祭Park Park Carnival花博登場！　金曲歌王熱狗領軍「卡司曝光」

▲ 熱狗MC HotDog aka 寂寞的小水怪將在花博開唱。（圖／StreetVoice街聲提供）



記者翁子涵／台北報導

音樂盛典「Park Park Carnival」23、24日將於圓山花博盛大展開，這場從街頭原聲音樂衍生成夏日潮流指標的音樂祭，今年已邁入第六屆，卡司眾星雲集，包括熱狗MC HotDog aka 寂寞的小水怪、那我懂你意思了IGotU、芒果醬、八十八顆芭樂籽等，數十組年輕音樂人也將在街頭舞台帶來精彩創作，DJ台更是熱鬧不斷。

▲▼八十八顆芭樂籽、芒果醬也將接力開唱。（圖／StreetVoice街聲提供）



談及夏日避暑秘訣，嘻哈教父熱狗MC HotDog不諱言超討厭爆熱的夏天，他狂喝手搖飲配剉冰，還說看到大家心浮氣燥反而很爽，超人氣樂團芒果醬則力推吃冰打電動，若能再配上美味冰品更是極致享受。八十八顆芭樂籽則對冰涼啤酒情有獨鍾，最怕拿到「溫」的，直呼：「那太可怕了！」

Yappy則有自己一套避暑哲學「冷氣開16度、配五百元鹹酥雞、兩手冰啤酒，加上廠牌新歌」，直喊超爽，他也預告演出當天可能會頻講冷笑話，請樂迷拭目以待。此外，熱狗MC HotDog早年就活躍於音樂平台，以「寂寞的小水怪」匿名分享Demo，儘管發片間隔長，仍累積近五千忠實粉絲，足見其不凡魅力。

歷經解散，睽違近十年，那我懂你意思了IGotU迎來初代團員回歸，他們笑說最討厭夏天濕黏感還有蚊蟲，避暑秘訣是宅在家逃避！他們會陪貝斯手看恐怖片，看完再去海邊或水裡降溫。他們也呼籲樂迷們，帶著開心隨性的心情，和喜歡的音樂人一同享受夏日尾聲，在音浪中恣意放鬆。

