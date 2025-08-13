北流TMEX掀音樂狂潮！　「4超狂卡司」曝光免費開唱

▲ AcQUA源少年將登上臺北音樂博覽會開唱。（圖／臺北流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

臺北流行音樂中心推出年度音樂盛事「臺北音樂博覽會」（TMEX），將於8月28日至31日一連4天登場，U:NUS、AcQUA源少年、八十八顆芭樂籽 88BALAZ 與姑慕·巴紹將接力登場，以跨世代陣容與多元曲風，為樂迷獻上連續兩日的現場震撼。

▲▼ 姑慕·巴紹與八十八顆芭樂籽 88BALAZ將接力登場。（圖／臺北流行音樂中心提供）

首次參與TMEX、並獲金曲獎肯定的姑慕·巴紹興奮表示：「很期待讓更多人聽見我的音樂，也想認識來自世界各地的音樂人！」她感性回憶，看見每位音樂人匯聚能量為社會帶來溫暖，讓她深受感動，姑慕·巴紹也預告，目前正積極籌備個人專場巡演。

人氣男團AcQUA源少年首次登上TMEX舞台預告將帶來特別的驚喜演出，適逢出道三週年，他們更透露八月將舉辦粉絲同樂會，下半年還有「跨界大型合作」；男團U:NUS坦言心情緊張又興奮，最期待的就是感受現場觀眾熱情，他們感動回憶粉絲大合唱的溫馨時刻，並預告正籌備新作品，十月將帶來全新音樂驚喜。

樂團八十八顆芭樂籽本屆金曲雖未奪獎項，卻幽默笑稱：「這張預算不高的專輯居然能入圍，真是最開心的一件事！」首次登上TMEX，他們直呼期待更多人聽見其音樂與現場魅力，目標就是要「讓搖滾樂塞滿這整個世界」！八十八顆芭樂籽接下來將在九月下旬前進台南、高雄開唱，十一月也將啟動海外巡演，而樂團十月更將公布成軍三十週年慶祝活動，邀粉絲一同歡慶這搖滾里程碑。

