陸網紅直播「家暴智能障礙妻」！打到出血：不打白不打　還拉小三同住

大陸甘肅一名男網紅「哲宇」常拍片分享家庭生活，近日卻開直播公然毆打患有認知障礙的藏族妻子卓瑪，施暴至受害者眼睛流血，更囂張稱：「不打白不打！」還疑似讓小三同住一屋簷下，惡劣行徑引發網友強烈譴責。

男網紅「哲宇」為了吸引流量，開直播公然毆打患有認知障礙的藏族妻子卓瑪，不僅強行餵食不明物體，施暴至受害者眼睛流血，更肆無忌憚地宣稱「不打白不打」、「打到爽」等言論，公然建議其他男性：「男人找老婆就要找這樣的，打也打不跑罵也罵不跑的。」而影片中還出現另一名女子，卓瑪稱對方是老公的另一個愛人，在卓瑪遭毆打時一臉淡然離開現場，更是讓群眾譁然。

▲大陸男網紅直播家暴妻子。（圖／翻攝自微博）

據了解，受害者卓瑪是一名藏族女子，除了有認知障礙外，遠嫁至甘肅後更面臨語言不通、生活孤立無援的困境，不僅在產後月子期間被迫在寒冬中承擔繁重農活，包括手洗全家衣物、餵牛趕馬等工作，長期遭受暴力對待的她，臉上經常可見瘀青與血漬，由於認知障礙與語言隔閡，卓瑪無法自行求助或報警，處境令人堪憂。

此事件在網路上引發廣大迴響，網友紛紛要求平台方面立即封禁相關帳號，並呼籲執法部門嚴懲施暴者，法律界人士指出，本案涉及跨地域執法問題，由於卓瑪戶籍在四川阿壩藏族羌族自治州，而現居甘肅，需要兩地警方與婦聯組織共同協作處理。

▲大陸男網紅直播家暴妻子。（圖／翻攝自微博）

