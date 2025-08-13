徐佳瑩嫁比爾賈前發文被挖！「會不會變最討厭的人」曾被舊愛背叛

▲2018年，徐佳瑩在金曲獎典禮親吻比爾賈，同年兩人結婚，一度被認為是很登對的組合。（圖／翻攝自台視）

圖文／鏡週刊

複習2018年宣布結婚之時，徐佳瑩的發言也有呼應到現有的狀況，當時她曾說：「幾天前開始，見過夫妻之間的紛爭場景和話語開始在腦袋鬼魅般亂竄～真的準備好了嗎？會不會被現實沖刷成老夫老妻食之無味？甚至像詩人說的變成彼此最討厭的人？從小覺得長大後理所當然要踏入的人生階段會不會也許並不必然？」可見她決定結婚之前內心確實有過掙扎。

不僅如此，徐佳瑩更感嘆「這是另一個未知旅途的開始，因為是兩個人所以好壞都加成了。該擔心的不是好不好對不對，而是有沒有夠多愛和信心去面對。就算婚姻必須是水平儀，人生本來就是不斷校正的過程，重要是找到能夠一起在海平面上守望相助的人。這年頭考驗來得比海嘯還急還殘酷，我們需要互相扶持，更需要彼此祝福。」讀得出來當時徐佳瑩除了想很多，似也對親密關係有所不安。

由於2008年徐佳瑩、李伯恩在《超級星光大道》認識進而交往，但2年後慘遭對方背叛；某天徐佳瑩在李伯恩手機內發現《大學生了沒》班底Catherine傳給他的曖昧簡訊，被抓包的他承認劈腿；而且不僅Catherine，和徐佳瑩交往期間，李伯恩也有被拍到和「櫻桃幫」成員大恬約會。 「不經一事，不長一智。」「自己談戀愛時有一點倔強和衝動，有些人不想當壞人，所以自己會搶走發球權，先提分手，但最後才發現自己才是最捨不得的人」，徐佳瑩曾爆料自己是「天雷勾動地火」型的人，但她無奈卻都沒好下場；如今則再傳出與比爾賈7年後婚姻亮紅燈。



