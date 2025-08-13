徐佳瑩爆吵到婚變！比爾賈「和異性走超近」　夫妻分頭離開互動冷

圖文／鏡週刊

雖然一度吵到幾近婚變，不過友人也說，徐佳瑩、比爾賈夫妻還是照常出入社交場合。比如8月4日下午四點，比爾賈先現身南港的大型購物中心，旁邊同樣跟著那名貌似男助理的人，逛到6點左右進了一間火鍋店後，徐佳瑩則與一名女子前來會合。

4人先開始用餐，結果後來兩名女性「助理」，帶著兩名小孩前來，還有「司機」，於是變成總共9人一齊聚餐。就如同本刊的近距離觀察，一家四口身邊總有男男女女來來去去，關係看來既公也私，隨機排列有著不同組合。夫妻之間除了小孩還夾著這些「旁人」，一家天倫時光顯得陣容頗大。

▲8/4 16：20除了保母之外，徐佳瑩與比爾賈的一雙兒女也有女性助理幫忙到學校接送。

聚完餐後，結果徐佳瑩、比爾賈果然又回到夫妻各過各的模式；徐佳瑩帶著小孩跟兩名女子回家，接著司機開著原車，又到松山機場，載比爾賈與男性助理回到家中。明明同場飯局而且相隔時間不遠，就是一前一後各走各的，難怪身邊的人都說他們濃情轉淡；圈內則流傳比爾賈跟其他異性走得頗近，引發外界聯想，也令人霧裡看花。

▲8/4 19：47徐佳瑩（中）、比爾賈（左）一家四口，與在兩人身邊進進出出的工作人員，共9人一起聚餐，吃完火鍋後離開。

▲8/4 20：34吃完火鍋後，徐佳瑩與比爾賈分開回家。

只是除此之外，其他8月6日、7日也是，比爾賈、徐佳瑩分別在不同時間點由同個司機接送回家，中間穿插小孩、多名助理有男有女以及保母，有時候有按摩店的行程，還有小孩上下課之類的，總之在外極少夫妻同框。



