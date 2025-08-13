「啦啦隊女神」壯壯有196cm男！工作下班一路相隨…貼心互動被直擊

▲壯壯開心與店家聊天，高個男子在一旁不時參與，非常融入。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

樂天桃猿啦啦隊團長壯壯，去年加入韓國足球隊「水原足球俱樂部」擔任啦啦隊員，展開台韓兩地奔波的新生活。曾表示已單身一年的她，去年參加《全明星》戰友鄭靚歆的婚禮時，攜帶一位高挑男伴現身。當時壯壯雖以「好朋友」身份介紹對方，否認戀情。時隔一年，時報周刊CTWANT再度直擊兩人同框，男方不僅陪她一起工作，下班後也一路相隨，兩人關係看來已不只是朋友。

8月2日下午4點半，樂天桃猿啦啦隊團長壯壯現身擔任品牌一日店長，現場最引人注目的，莫過於旁邊身穿藍色上衣、短褲搭配涼鞋、身高約莫196公分的高個男子。這位男子，正是去年陪同壯壯出席鄭靚歆婚禮，被發友情牌的「多年好朋友」。

活動結束後，壯壯在高個男的陪伴下，與店家人員閒聊了一會，接著兩人一起去買冰淇淋。不過，壯壯只買了一支獨享，而高個男則貼心的提著購物袋，走在前頭開路，壯壯則悠閒地走在後頭，邊走邊吃冰淇淋，兩人的互動看起來十分熟悉又自在，就像早已習慣這樣的相處模式。

▲買了冰淇淋獨享的壯壯毫無遮掩，很自然地走在後頭，由高個男開路。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

走出商場後，男子走到一旁抽菸解癮，壯壯則站在遠處安靜等候。等高個男抽完菸後，兩人一同前往旁邊的酒店大廳納涼候車。此時，壯壯翹著腳輕轉腳踝，雙眼望向前方，眼神略顯空洞；男子則低頭滑著手機。雖然兩人互動不多，卻絲毫沒有尷尬或生疏的感覺，頗像老夫老妻模式，不必強開話題，靜靜地待在對方身邊。

▲高個男出商場後解菸癮，壯壯則在一旁默默等候。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲之後小倆口在酒店大廳等車來了先後上車，沒講什麼話但感覺自在。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

到了下午5點，小倆口一同走出酒店，搭乘多元計程車離開。約12分鐘後，車子停在台北市南港區一處嶄新的住宅社區門前。高個男先一步下車，等壯壯下車後才關上車門，兩人並肩走進社區。從兩人的互動看得出他是個有風度紳士，是個貼心周到的男伴。

關於高個男陪壯壯跑活動、一起搭車返家，兩人是否升格男女朋友？壯壯經紀人回覆：「他們確實是好朋友呀，是不是拍到好幾次了，謝謝你們這麼愛壯壯。」

▲返回住處時，男生先下車等候壯壯，舉止十分貼心。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

▲身材姣好的壯壯曾發過寫真集，性感的翹臀很吸睛。（圖／翻攝自壯壯臉書）



